Video/ Spezia Cittadella (1-1): highlights e gol. Gyasi e Iori a segno al Picco!

Il video di Spezia Cittadella racconta una partita effervescente allo stadio Picco di La Spezia, dove i tifosi assistono ad un gol per parte e tante occasioni. La formazione aquilotta e la compagine veneta dimostrano di avere una fisionomia chiara e di poter dire la loro in questo campionato di Serie B, così equilibrato ed imprevedibile. Al Picco la partita si accende già nei primi minuti, con la trippa allenata da Italiano che sblocca il risultato al dodicesimo. L’azione è davvero splendida: Ricci lancia Gyasi, la cui conclusione col piattone non lascia scampo al povero Paleari. Il Cittadella non si disunisce, ma è ancora lo Spezia che potrebbe trovare la via del raddoppio pochi minuti dopo, con Gujohnsen che da pochi passi si fa ipnotizzare dal portiere del Cittadella. I ragazzi di Venturato si fanno vivi al trentaduesimo, quando D’Urso vede annullarsi un gol per un fuorigioco piuttosto dubbio. Al trentaseiesimo, però, Iori è letale dal dischetto e concretizza al meglio il penalty decretato dal fallo di Erlic su Diaw. Siamo sul punteggio di uno a uno, quando inizia un secondo tempo che in fin dei conti dice che il pari è giusto. Lo Spezia però ha una grande occasione per trovare il gol con Maggiore, bravissimo Paleari a chiudere. Termina quindi 1-1, le due squadre si dividono la posta in palio.

IL TABELLINO

Spezia-Cittadella 1-1 (primo tempo 1-1)

Marcatore: 12′ Gyasi (S), 36′ Iori rig. (C)

Spezia (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi, Marchizza, Maggiore, Bartolomei, Mastinu (67′ Acampora), Ricci F., Gyasi (84′ Ragusa), Gudjohnsen (62′ Nzola). All. Italiano.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti, Vita (80′ Bussaglia), Iori, Gargiulo, Luppi, D’Urso (82′ Stanco), Diaw (46′ Celar). All. Venturato.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: 8′ Gyasi (S), 49′ Benedetti (C), 64′ Italiano (S)

