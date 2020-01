Diretta Spezia Cittadella/ Streaming video DAZN: liguri in netta ripresa (Serie B)

Spezia Cittadella, in diretta dallo stadio Picco, si gioca alle ore 15:00 di domenica 19 gennaio per la 20^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il torneo cadetto torna a farci compagnia dopo la sosta invernale, e ci presenta una partita abbastanza interessante: le due squadre infatti puntano ai playoff e in particolar modo i veneti sanno di poter replicare la finale giocata lo scorso anno, ma non sono in un momento particolarmente brillante e nell’ultima partita del 2019 hanno perso in casa contro l’Entella, mancando la possibilità di avvicinare la coppia di testa. Lo Spezia era partito male nel corso di questo campionato, ma nonostante questo la società ha deciso di confermare Vincenzo Italiano: l’allenatore ha preso le misure a rosa e campionato e ha cominciato a risalire la corrente, presentandosi al 2020 forte di una vittoria interna contro la Salernitana che ha rilanciato le ambizioni dei liguri. Ora sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Spezia Cittadella; aspettando la partita possiamo sicuramente leggere insieme le scelte dei due allenatori e ragionare in termini di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Cittadella non viene trasmessa sui canali della nostra televisione: come ben sappiamo l’appuntamento classico con il campionato cadetto è sul portale DAZN, che mette a disposizione tutte le partite del torneo. Dunque avvalendovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone potrete seguire questa sfida in diretta streaming video; in alternativa potrete attivare l’applicazione DAZN direttamente su una smart tv che abbia la connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CITTADELLA

In Spezia Cittadella è possibile che Italiano punti sulla stessa squadra che prima della sosta aveva battuto la Salernitana: spazio dunque ad un 4-3-3 con Terzi e Capradossi che proteggono Scuffet mentre sulla sinistra si allarga Marchizza, con Ferrer che invece agirà come terzino destro. A centrocampo c’è qualità con Maggiore e Mastinu (o Matteo Ricci, che potrebbe giocare) che affiancano l’impostazione di Maggiore, poi un tridente nel quale Gyasi e Federico Ricci possono essere confermati insieme alla prima punta Gyasi. Il Cittadella come sempre affronta la partita con il 4-3-1-2: dovrebbe essere D’Urso il trequartista che sarà alle spalle di Luppi e Davide Diaw, con un centrocampo comandato da Iori nel quale Branca e Vita si giocano il posto con Proia, sempre candidato a una maglia da titolare. Frare e Adorni agiranno come difensori centrali a protezione di Paleari, poi spazio a Mora e Benedetti in qualità di terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

Spezia Cittadella è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la vittoria sorride alla squadra di casa: vale 2,05 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica il successo interno, mentre già per il pareggio regolato dal segno X arriviamo ad un valore corrispondente a 2,90 quanto puntato con questo bookmaker. Il segno 2, sul quale dovrete scommettere per l’affermazione dei veneti, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte la giocata.



