Video/ Spezia Juve Stabia (2-0): highlights e gol. Bidaoui e Capradossi

Il video di Spezia Juve Stabia racconta il ritorno alla vittoria della formazione aquilotta, che conquista i tre punti davanti al proprio pubblico e riporta un po' di serenità attorno al proprio allenatore Italiano. Serenità che in parte era stata ritrovata grazie all'ultima vittoria ottenuta con il Pescara. Anche contro i campani gli aquilotti partono con il piede giusto, imponendo il proprio gioco e il desiderio bruciante di fare risultato. La Juve Stabia dal canto suo appare poco intraprVideo,endente e anche inconsistente in chiave offensiva. I liguri al contrario macinano chilometri e costruiscono occasioni da rete. Punteggio sbloccato attorno al diciottesimo minuto del primo tempo con Bidaoui che deposita in rete il pallone dell'uno a zero. La Juve Stabia subisce il contraccolpo psicologico ma lo Spezia non raddoppia prima della ripresa, quando Capradossi di testa supera tutti e trafigge il povero Russo. Per gli ospiti la partita si complica ulteriormente con il cartellino rosso rimediato da Germoni per doppia ammonizione. La superiorità numerica mette in discesa la giornata dello Spezia, che deve solo limitarsi a gestire. I campani infatti non reagiscono e chiudono l'incontro senza creare veri grattacapi alla compagine bianconera. Lo Spezia vince e convince, centrando il secondo successo di fila in campionato che è oro colato per il morale e per la classifica.

VIDEO SPEZIA JUVE STABIA: IL TABELLINO

Spezia -Juve Stabia 2-0 (primo tempo 1-0)

Marcatore: 18′ Bidaoui, 52′ Capradossi

Spezia (4-3-3): Scuffet, Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos, Bartolomei, Ricci. M., Mora, Ricci F. (71′ Ragusa), Bidaoui (81′ Burgzorg), Gudjohnsen (58′ Gyasi). All. Italiano.

Juve Stabia (4-3-3): Russo, Vitiello, Troest, Mezavilla, Germoni, Calvano, Calò, Mallamo (53′ Cissè), Canotto (60′ Carlini), Elia (65′ Ricci G.), Forte. All. Caserta.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo

Ammoniti: 29′ Ricci M. (S), 32′ Ramos (S), 53′ Calò (J) e Italiano (S), 56′ e 63′ Germoni (J), 76′ Mora (S), 80′ Ricci G. (J)

Espulsi: 63’ Germoni (J)

