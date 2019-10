Diretta Spezia Juve Stabia/ Streaming video DAZN: due squadre in ripresa (Serie B)

Spezia Juve Stabia, che sarà diretta dal signor Di Martino, si gioca alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre ed è una delle partite che si giocano per la nona giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Il torneo dei liguri era come sempre iniziato con le ambizioni di promozione, come da qualche anno a questa parte; la squadra però si è subito scontrata con risultati negativi ed è stata chiamata a risalire la corrente. Forse sta davvero iniziando a farlo e la vittoria di Pescara in tal senso è un segnale più che positivo; oggi però lo Spezia rischia contro le Vespe, neopromosse e a loro volta reduci da un avvio di stagione davvero negativo. Poi però i campani hanno trovato il ritmo giusto e hanno vinto le ultime due partite, riuscendo anche a battere il sempre insidioso Pordenone. Sarà allora interessante valutare quello che succederà nella diretta di Spezia Juve Stabia; aspettandone il calcio d’inizio possiamo dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Spezia Juve Stabia non sarà trasmessa dai canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, giunta alla sua seconda stagione di vita e che fornisce tutte le partite del torneo cadetto ai suoi abbonati. Per seguire la sfida di oggi in diretta streaming video dovrete armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA JUVE STABIA

Vincenzo Italiano punta a confermare il 4-3-3 di domenica scorsa, dunque in Spezia Juve Stabia dovremmo vedere la squadra di casa schierata con Vignali e Juan Ramos a correre sulle fasce mentre Terzi e Capradossi proteggeranno il portiere Scuffet. Mora e Bartolomei saranno le due mezzali che supporteranno la regia di Matteo Ricci, il gemello Federico farà l’esterno destro di un tridente completato da Gyasi e Bidaoui con il giovane Sveinn Gudjohnsen che, a segno a Pescara, spera di avere una maglia dal primo minuto. Modulo speculare per le Vespe di Fabio Caserta, in campo con Danilo Russo tra i pali e una difesa formata dalla coppia centrale Troest-Mezavilla e da due esterni come Vitiello e Germoni. La mediana sarà presidiata da Calò, perno centrale attorno al quale ruoteranno e proveranno a creare gioco Calvano e Mallamo; davanti Francesco Forte rimane favorito su Karamoko Cissé e Alessandro Rossi, così Canotto ed Elia su Del Sole che però potrebbe rappresentare una concreta alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai per Spezia Juve Stabia, i padroni di casa sono favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,85 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo esterno delle Vespe arriviamo già ad un valore di 4,50 volte la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,30 volte la cifra giocata.



