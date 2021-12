Video/ Spezia Lecce (0-2) gol e highlights: salentini agli ottavi (Coppa Italia)

Il Lecce vince sul campo dello Spezia in Coppa Italia grazie alle reti siglate da Listkowski e Calabresi. Una sconfitta senza appello per i padroni di casa che continuano nel loro momento negativo e si apprestano, in campionato, ad affrontare l’Empoli lanciatissimo di Andreazzoli. Proprio la prossima sfida, in caso di sconfitta, potrebbe costare la panchina a Thiago Motta. Ricordiamo che il Lecce, negli ottavi, affronterà la Roma. Andiamo a ripercorrere le fasi salineti del match.

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score: la Sampdoria agli ottavi (sedicesimi)

Bastoni tenta la discesa sulla fascia ma perde la sfera. Il primo giallo del match arriva dopo appena sette minuti di gioco per Strelec. Nzola per Bastoni, la conclusione dell’esterno viene respinta dalla difesa avversaria. Strelec colpisce di testa da due passi e trova la grande risposta di Bleve! Dermaku ci prova di testa ma non trova la porta. Listkowski calcia a botta sicura, salva Zoet! Erlic prova a servire Agudelo, Bleve esce con i tempi giusti. Ci prova Agudelo con il sinistro ma calcia debolmente. Listkowski! La sblocca il Lecce a due minuti dalla fine della prima frazione! Bellissimo cross di Barreca per il compagno di squadra che di testa non sbaglia. Termina la prima frazione di gara tra Spezia e Lecce, salentini avanti.

Diretta/ Sampdoria Torino (risultato finale 2-1): liguri agli ottavi, fuori i granata

SECONDO TEMPO

Fallo su Nzola a centrocampo, prova a ripartire lo Spezia. Olivieri! Raddoppia il Lecce ma viene fischiato fuorigioco. Antiste prova a calciare in area ma viene chiuso in angolo. Sul cross si cerca Nzola che colpisce malissimo. Calabresi! Raddoppia il Lecce! Su un cross dalla sinistra di Rodriguez Calabresi, lasciato solo dalla difesa spezzina, mette la palla in rete. Cross morbido di Barreca troppo morbido per Zoet. Continua il dominio del Lecce contro una squadra letteralmente in balia dell’avversario. Spezia che ora attacca a testa bassa per provare a riaprirla. Bellissima palla per Strelec che conclude ma trova il palo!

DIRETTA/ Spezia Lecce (risultato finale 0-2) streaming video: salentini agli ottavi

Lecce che ora agisce prevalentemente in contropiede per provare a chiuderla. Rodriguez per Olivieri, servizio leggermente lungo. Reca scatta e cross, servizio sbagliato. Ricordiamo che chi vince incontra la Roma. Ci prova Olivieri da fuori area, fallo di mano di Nguiamba. Giallo per lui e punizione da posizione interessante per il Lecce. Ci prova Dermaku che calcia sulla barriera. Reca trova la rete ma sembra essere in fuorigioco di rientro. Confermata la decisione del guardalinee. Cinque minuti al termine, Lecce ad un passo dagli ottavi di finale di Coppa Italia. Termina il match tra Spezia e Lecce, i salentini volano agli ottavi di finale dove ad attenderla ci sarà la Roma.

IL TABELLINO

Spezia: Zoet, Kiwior (1’st Bourabia), Hristov, Nzola (25’st Colley), Bastoni (20’st Reca), Ferrer, Erlic (1’st Antiste), Sher, Agudelo (20’st Nguiamba), Strelec, Bertola. A disposizione: Zovko, Provedel, Kovalenko, Manaj, Podgoreanu, Nikolaou. Allenatore: T. Motta

Link Sponsorizzato

Lecce: Bleve, Meccariello, Olivieri (41’st Felici), Helgason (27’st Gargiulo), Listkowski (41’st Burnete), Björkengren, Blin, Barreca (27’st Gallo), Calabresi (40’st Gendrey), Dermaku, Rodriguez. A disposizione: Gabriel, Samooja, Lucioni, Bjarnason, Strefezza, Majer, Hjulmand. Allenatore: M. Baroni

Ammoniti: 7’pt Strelec, 17’pt Dermaku, 30’pt Nzola, 35’pt Barreca, 4’st Rodriguez, 34’st Nguiamba, 48’st Blin.

Marcatori: 43’pt Listkowski, 10’st Calabresi

Recupero: 3 min st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SPEZIA LECCE, DA SPORTMEDIASET



© RIPRODUZIONE RISERVATA