Video/ Spezia Milan (1-2) gol e highlights: Brahim Diaz decide la sfida (Serie A)

VIDEO SPEZIA MILAN (1-2): DECIDE BRAHIM DIAZ

Il Milan vince sul campo dello Spezia grazie alle reti siglate da Daniel Maldini e Brahim Diaz con i padroni di casa che avevano trovato il momentaneo pari grazie a Verde. Azione personale di Saelemaekers che subisce fallo da Sala, punizione per il Milan. Tonali crossa in mezzo ma non trova compagni pronti ad impattare. Lancio in profondità per Nzola, Maignan esce con i tempi giusti. Kessie trova Maldini in area, esce bene Zoet che poi compie un miracolo su Theo Hernandez, il direttore di gara fischia un fuorigioco. Scambio tra Giroud e Tonali, il tiro del centrocampista non inquadra la porta. Antiste vede l’inserimento di Nzola, il tiro del centravanti è facile preda di Maignan. Sala prova a servire Antiste, palla troppo profonda. Bastoni parte in contropiede e serve Antiste, chiude bene Theo Hernandez, primi venti minuti di gioco volati via. Fallo di Sala su Kalulu, arriva il giallo. Theo Hernandez calcia su punizione ma non trova la porta.

Antiste crossa, si inserisce Maggiore che colpisce di testa ma non trova la porta. Nzola appoggia la sfera a Gyasi, il tiro trova Tomori sulla traiettoria. Saelemaekers calcia da fuori area ma non crea pericolo a Zoet. Simone Bastoni prova a servire Nzola, esce con i tempi giusti Maignan che anticipa Nzola. Prima occasione della gara sulla testa di Rebic che da buona posizione non trova la porta. Cinque minuti alla fine della prima frazione, non si sblocca la gara. Nikolaou per Nzola, quest’ultimo controlla di tacco ma poi si fa chiudere da Tomori. Ottimo lo Spezia in questa prima frazione, il Milan fatica a rendersi pericoloso. Giroud perde la sfera a centrocampo e fa partire il contropiede dello Spezia, Kalulu salva su Gyasi. La prima frazione tra Spezia e Milan termina a reti bianche.

VIDEO SPEZIA MILAN: IL SECONDO TEMPO

Daniel Maldini! La sblocca il Milan con il giovane figlio d’arte! Kalulu crossa e trova il colpo di testa di Maldini che anticipa Hristov e supera Zoet. Un debutto da titolare da favola per Daniel Maldini. Vediamo ora come reagirà lo Spezia. Antiste crossa con Gyasi che di testa non ci arriva, era comunque posizione di fuorigioco. Siamo giunti quasi al decimo minuto della ripresa, decide al momento Daniel Maldini. Altra discesa di Bastoni che serve per Gyasi, il cross arriva ad Antiste beccato in fuorigioco. Bellissima giocata di Leao che si gira e calcia, la sfera termina contro il palo. Bastoni pesca Maggiore da solo in area, grande inserimento ma conclusione da dimenticare. Maggiore ha sprecato davvero una ghiotta occasione, era a due passi dalla porta. Occasione per Leao che dentro l’area spreca malamente, tanti ora gli spazi per entrambe le compagini. Maggiore ha un problema fisico e deve abbandonare il match. Tris di cambi per Thiago Motta, dentro Ferrer, Manaj e Verde per Maggiore, Antiste e Sala. Gyasi ci prova di testa su calcio d’angolo, Maignan blocca facile. Leao prova la conclusione con Zoet che respinge. Ancora Bastoni protagonisti con il lancio per Nzola che non aggancia. Verde! Arriva il pareggio dello Spezia! Azione personale di Verde che entra in area e calcia, la sfera viene deviata leggermente da Tonali e termina alle spalle di Maignan. Dieci minuti alla fine con il Mian che ora prova il tutto per tutto per vincerla. Leao da fuori area, la sfera termina non molto lontana dal palo. Calabria crossa e pesca Leao, il colpo di testa termina fuori. Brahim Diaz! Il Milan torna in vantaggio! Grande azione di Saelemaekers che serve allo spagnolo una sfera da spingere solo alle spalle di Zoet. Recupera la sfera Pellegri che entra in area e calcia, para facile Zoet. Fallo di Theo Hernandez su Verde, arriva il giallo. Termina il match dopo tre minuti di recupero, il match tra Spezia e Milan viene deciso da Brahim Diaz.

IL TABELLINO

Marcatori: Maldini 48’, Verde 79’, Diaz 85’.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala (dal 64’ Ferrer); Gyasi (dal 78’ Strelec), Maggiore (dal 64’ Verde), Antiste (dal 64’ Manaj); Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Kiwior, Podgoreanu, Salcedo. All.: Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu (dal 72’ Calabria), Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie (dall’81’ Diaz); Saelemaekers, Maldini (dal 59’ Bennacer), Rebić (dal 46’ Leao); Giroud (dal 46’ Pellegri). A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Gabbia, Castillejo. All.: Pioli.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Note: ammoniti: 25’ Sala, 57’ Maldini, 88’ Nikolaou, 90’ Theo Hernandez.

