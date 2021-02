Video/ Spezia Parma 2-2): highlights e gol, ducali rimontati un’altra volta (Serie A)

VIDEO SPEZIA PARMA (2-2): I DUCALI VENGONO ANCORA RIMONTATI

Ancora una rimonta subita dal Parma, con lo Spezia che ottiene un risultato che potrebbe essere fondamentale in chiave salvezza. Al 6′ il primo a provarci è Ricci, con un tentativo dalla distanza che sorvola la traversa. Al 9′ viene ammonito Brunetta per un intervento falloso su Gyasi, il match inizia sul filo dell’equilibrio ma a sbloccareil risultato è il Parma con Karamoh che realizza lo 0-1 allo stadio Picco con un gran sinistro, dopo aver vinto l’uno contro uno con Bastoni. Al 21′ cartellino giallo per Ricci reo di un fallo su Mihalia, lo Spezia non riesce a reagire e al 25′ è costretto a capitolare di nuovo: punizione di Brunetta piazzata in area dove irrompe Hernani, che devia addirittura di tacco in rete il pallone che vale il raddoppio per gli emiliani. Dopo l’uno-due subito lo Spezia prova a reagire e al 33′ Sepe deve essere attento su una conclusione dalla distanza di Verde. I liguri al 39′ sarebbero riusciti ad accorciare le distanze con un guizzo di Maggiore su gol di Bastoni, ma la review al VAR evidenzia il fuorigioco del calciatore bianconero, col risultato che resta sullo 0-2.

VIDEO SPEZIA PARMA: IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un doppio cambio nello Spezia, Ricci ed Estevez lasciano spazio ad Acampora e a Leo Sena. Proprio quest’ultimo procura l’ammonizione di Hernani, quindi al 7′ i liguri accorciano le distanze: grande iniziativa di Maggiore che salta Gagliolo e mette nel mezzo dove Gyasi da due passi sigla l’1-2. Il Parma sembra riprendere il controllo della partita ma, proprio nel momento migliore degli emiliani nel secondo tempo, arriva il pari spezzino: lo firma Gyasi che realizza la personale doppietta inserendosi con perfetta scelta di tempo su un cross di Verde. Parma gelato ed ora è lo Spezia a spendere maggiori energie per trovare la vittoria. Più nervosismo nel finale di match con le ammonizioni per Kurtic, Gagliolo e Nzola, l’ultima occasione da gol ce l’ha però il Parma al 92′ con una punizione di Kucka che esalta i riflessi di Provedel, che riesce così a salvare il prezioso pari per lo Spezia.

VIDEO SPEZIA PARMA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Vincenzo Italiano si compiace per la reazione dello Spezia: “Siamo partiti come il secondo tempo di Firenze dove avevamo fatto male. Anche oggi eravamo una po’, fra virgolette, addormentati, non facevano girare bene la palla, abbiamo concesso due gol evitabilissimi. Soprattutto il secondo dove abbiamo commesso un’ingenuità grossissima sulla palla inattiva. Però poi vorrei sottolineare la reazione e il grande spirito dei ragazzi perchè recuperare una gara del genere non era semplice. Hanno messo uno spirito battagliero che dobbiamo sempre avere, più qualità, più determinazione e siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo avuto anche una o due situazioni per andare sul 3-2 ma tutto sommato il pareggio è il risultato giusto. Anche loro in qualche ripartenza potevano farci male. Ci teniamo stretta questa reazione“.

Secondo Roberto D’Aversa il problema del Parma è più di mentalità che tecnico: “C’è la delusione per un risultato pieno non portato a casa, ma c’è anche il fatto che la squadra fisicamente ha chiuso in crescendo perché dopo il pareggio abbiamo avuto l’occasione di vincerla e questo mi fa ragionare che si tratta più di un problema mentale che fisico. Dobbiamo essere arrabbiati e rammaricati perché dopo due partite dove i punti potevano essere 6 ne portiamo a casa solo 2 e questo avrebbe significato una classifica sì difficoltosa ma totalmente diversa. C’è la possibilità di saltare fuori da questa situazione, basta volerlo un po’ di più sotto l’aspetto della concentrazione e della determinazione; ci possono essere delle difficoltà durante la partita ma bisogna essere sempre concentrati e si deve fare di tutto per portare a casa la partita”.