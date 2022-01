Video/ Spezia Sampdoria (1-0) gol e highlights: Verde piega i blucerchiati

Lo Spezia supera la Sampdoria grazie ad una rete siglata nella ripresa da Verde, punto più alto del video Spezia Sampdoria 1-0. Giampaolo ritorna sulla panchina dei liguri blucerchiati ed incassa subito una sconfitta. Andiamo a ripercorre le emozioni del match. Gabbiadini prova a pescare Caputo, esce bene Provedel. Azione personale di Gyasi, l’attaccante finisce di commettere fallo su Magnani. Ferrari prova ad imbucare per Candreva, ottima la diagonale di Nikolaou. Dopo venticinque minuri di gara le occasioni latitano.

Erlic si prende un giallo dopo il fallo ai danni di Gabbiadini. Reca la mette in mezzo, nessun compagno di squadra arriva all’appuntamento con il gol. Cinque minuti alla fine di una prima frazione deludente. Magnani prova a servire Candreva, suggerimento troppo lungo. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco. La Sampdoria, del nuovo tecnico Giampaolo, sta pensando a contenere per ora. Il primo tempo termina a reti bianche.

VIDEO SPEZIA SAMPDORIA: SECONDO TEMPO

Verde ci prova su punizione ma non trova la porta. Manaj prova l’azione personale, fermato per un fallo commesso in precedenza. Grande pallone di Gabbiadini per Caputo, il tiro viene respinto da Provedel. Candreva calcia da fuori area ma non trova la porta. Caputo vince la battaglia in area e va di testa, palla sul palo! Verde! Agudelo entra in area e mette la sfera per Verde che non sbaglia! Ekdal interviene duramente su Sala e viene espulso! Ancora Agudelo protagonista, iniziativa personale e tiro che viene deviato in angolo.

Nzola prova la conclusione in area ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dieci minuti alla fine, Sampdoria in grandissima difficoltà. Candreva la mette in mezzo, Erlic respinge di testa. Gyasi entra in area di rigore e calcia altissimo. Caputo per Candreva, tiro debole facile preda di Provedel. Termina il match, Verde decide il match.

IL TABELLINO

MARCATORI: 69′ Verde.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala (73′ Nzola), Kiwior, Kovalenko (64′ Agudelo); Verde (85′ Antiste), Manaj (73′ Ferrer), Gyasi. Allenatore: Motta.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari (90′ Torregrossa), Magnani, Augello (76′ Murru); Rincòn, Ekdal, Thorsby (76′ Vieira); Candreva; Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Saio, Chabot, Ciervo, Conti, Askildsen, Dragusin, Yepes, Trimboli. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Liberti di Pisa e Moro di Schio. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo. VAR: Valeri di Roma 2. AVAR: Lo Cicero di Brescia.

AMMONITI: Erlic, Thorsby, Ekdal, Rincon.

