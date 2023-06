Video/ Spezia Verona (1-3) gol e highlights: Faraoni e Ngonge firmano la salvezza (spareggio Serie A)

VIDEO SPEZIA VERONA (1-3): L’HELLAS SI SALVA, LIGURI IN SERIE B

Il Verona vince al Mapei Stadium lo spareggio salvezza e condanna lo Spezia alla Serie B dopo tre stagioni consecutive di militanza nella massima serie. Il Verona impiega appena 6′ per portarsi in vantaggio: bella discesa di Lazovic che salta secco Wisniewski e appoggia per Faraoni, sulla cui conclusione compie un patatrac Ampadu che nel tentativo di spazzare insacca nella sua porta. Un pallone francamente controllabile ma il gallese riesce subito a pareggiare al quarto d’ora, anche se il Verona va vicino al raddoppio ancora con un colpo di testa di Faraoni. Bordata da fuori area di Ampadu che, complice una doppia deviazione, sbatte sulla traversa e poi finisce alle spalle di Montipò. Dopo il botta e risposta iniziale si abbassano i ritmi, anche se il Verona dal punto di vista offensivo sembra avere qualcosa in più.

Al 26′ grande break di Sulemana che innesca un rapidissimo scambio tra Djuric e Ngonge, gran botta di quest’ultimo che Dragowski non riesce a trattenere. Splendida azione scaligera e Spezia che prova di nuovo a reagire, vengono ammoniti Depaoli e Dawidowicz, in precedenza c’era stato un cartellino giallo per Hien, quindi al 34′ viene murata una pericolosa conclusione di Wisniewski. Al 39′ però il Verona trova un allungo che potrebbe rivelarsi decisivo: Ngonge sguscia via sulla sinistra e infila Dragowski sul primo palo, complice anche una deviazione in chiusura dello sfortunatissimo Ampadu.

VIDEO SPEZIA VERONA: IL SECONDO TEMPO

Visto il doppio svantaggio, Spezia subito a testa bassa in avanti nel secondo tempo. Al 5′ buona chance per Zurkowski che angola bene di testa ma trova la super respinta di Montipò. Fuori Wisniewski, dentro Verde, quindi all’11’ non si chiude un’azione in velocità tra Zurkowski e Ferrer. Al quarto d’ora Lazovic e Dawidowicz lasciano spazio a Verdi e Cabal nel Verona, al 20′ fuori Zurkowski, dentro Kovalenko, quindi al 24′ Faraoni salva con la mano dopo che Shomurodov ha scavalcato Montipò. Rosso per il capitano degli scaligeri e calcio di rigore per gli spezzini ma Nzola si fa ipnotizzare da Montipò: il risultato resta sull’1-3, Verona però in dieci uomini nel finale di partita.

Dopo il rigore sbagliato, con l’uomo in più lo Spezia cerca il tutto per tutto, al 36′ doppio salvataggio di Montipò su una conclusione dalla distanza di Shomurodov e sulla ribattuta di Bourabia, quindi ancora Montipò dice no ad Ampadu. Al 43′ l’estremo difensore scaligero, ormai esaltato dopo il penalty sventato, salva di piede anche su Verde mentre al 44′ salva in uscita su Nzola che era sbucato alle spalle del Cabal. Nel recupero l’ultima chance dello Spezia si infrange su una traversa colpita da Ampadu.

VIDEO SPEZIA VERONA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Leonardo Semplici lo Spezia non può fare altro che accettare la retrocessione: “Posso guardare le mie 15 partite e credo che oggi sia stato lo specchio di quelle. Creare tante occasioni e non realizzarle come nel secondo tempo la dice tutta sulla nostra stagione. Spiace, c’è tanta amarezza e chiediamo scusa alla nostra gente. L’episodio chiave è stato il rigore, potevo accorciare e avevamo il tempo per cercare il pareggio. Così non è stato. Sono amareggiato. La squadra poteva fare di più nelle 15 partite dove sono stato. Abbiamo fatto delle buone prestazioni tranne col Torino. E’ inutile accampare scusanti. Uno spareggio così non accadeva da tanti anni, il regolamento è questo e c’è poco da dire. C’è tanta amarezza da parte mia in primis, di tutti i ragazzi e la società aver dato un dispiacere a i nostri tifosi“.

Marco Zaffaroni plaude alla rimonta coronata dal Verona: “È la grande forza che ha avuto questo gruppo, ci sono stati momenti in cui non ci credeva più nessuno e invece questo gruppo ci ha sempre creduto. Le facce dei ragazzi, di tutti, erano sempre puntate sul fatto che potessimo farcela. Hanno avuto grande forza d’animo, forza di avere pazienza, costanza, perseveranza, non hanno mollato mai. Queste cose ci hanno portato a fare questa grande rimonta. L’unica cosa che posso dire è che per qualche giorno c’è bisogno di staccare. Sono stati mesi difficili, di grande tensione, in cui non si poteva mai sbagliare. Ci sarà un po’ di riposo, poi vedremo“.

