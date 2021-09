Video/ Sporting Lisbona Ajax (1-5) highlights e gol: Haller ne fa quattro all’esordio

VIDEO SPORTING LISBONA AJAX (1-5): LANCIERI DEVASTANTI ALL’ALVALADE

Sporting Lisbona-Ajax 1-5 è una partita che i tifosi portoghesi vorranno dimenticare al più presto ma che si farà ricordare per un fatto statistico piuttosto particolare. Sébastien Haller è entrato infatti nell’olimpo dei giocatori che hanno segnato quattro (o più) gol in una singola partita di Champions League, diventando inoltre il primo calciatore a realizzare una quaterna nel giorno del debutto nel più importante torneo europeo per club. Il centravanti naturalizzato ivoriano se la ricorderà davvero a lungo questa giornata ma se ha scritto una pagina di storia lo deve soprattutto al suo compagno Antony autore di tre assist – mentre la palla per il quarto sigillo gliel’ha data Berghuis che ha firmato la terza marcatura dei lancieri. Le giocate del giovane fantasista brasiliano hanno mandato in tilt i difensori sportinguisti che non sono proprio riusciti a prendere le misure agli attaccanti di ten Hag, sempre pericolosi ogni volta che si affacciavano dalle parti di Adan.

Eppure la formazione di Ruben Amorim è rimasta pienamente in partita fino a inizio ripresa, grazie alla papera di Pasveer che si è fatto bucare i guantoni da un tiro tutt’altro che irresistibile di Paulinho, il quale si è visto annullare dal VAR quello che sarebbe stato il 2-3 e molto probabilmente avremmo assistito a un’altra partita. Invece in breve tempo l’Ajax ha preso il largo e dopo aver calato la manita ha abbassato i ritmi giocando con il cronometro fino al triplice fischio. Il gruppo C sembra aver già trovato i suoi padroni con Ajax e Borussia Dortmund già lanciatissimi verso gli ottavi, Besiktas e Sporting dovranno rassegnarsi con ogni probabilità a contendersi il terzo posto per accedere agli spareggi di Europa League.

VIDEO SPORTING LISBONA AJAX 1-5, IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-AJAX 1-5 (1-3)

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Luis Neto, Gonçalo Inacio (21′ Esgaio), Feddal; Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Ruben Vinagre (46′ Reis); Jovane Cabral (46′ Sarabia), Paulinho (77′ Bragança), Nuno Santos (60′ Tiago Tomas). All. Ruben Amorim.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Mazraoui (70′ Rensch), J. Timber, Lisandro Martinez, Blind (81′ Schuurs); Edson Alvarez, Berghuis (77′ Taylor), Gravenberch; Antony (70′ Neres), Haller, Tadic. All. Erik ten Hag.

ARBITRO: José Maria Sanchez (ESP).

AMMONITI: 40′ Joao Palhinha (S), 45’+1′ J. Timber (A), 49′ Edson Alvarez (A), 83′ Tiago Tomas (S), 83′ Feddal (S), 86′ Lisandro Martinez (A).

RECUPERO: 3′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 2′, 8′, 51′ e 64′ Haller (A), 33′ Paulinho (S), 39′ Berghuis (A).

