Video/ Sporting Lisbona Besiktas (4-0) highlights e gol: il riscatto di Pote!

Proprio come nella gara d’andata (in Turchia è finita 1-4) lo Sporting Lisbona asfalta il Besiktas per 4-0 e torna a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League, anche grazie all’Ajax che batte in rimonta il Borussia Dortmund. In questa maniera la squadra di Ruben Amorim aggancia i gialloneri al secondo posto nel gruppo C e nella prossima giornata si consumerà lo scontro diretto, la classica gara da dentro e fuori dove chi vince passa, chi perde viene eliminato (e dovrà giocarsi lo spareggio per il ripescaggio in Europa League). All’Estadio Alvalade non c’è stata mai partita con i padroni di casa che hanno messo subito in chiaro le cose con la traversa scheggiata da Paulinho e il portiere ospite Destanoglu costretto a compiere subito gli straordinari. Poco prima della mezz’ora arriva l’unico sussulto della formazione di Yalçin con Hutchinson che da fuori area non impensierisce Adan.

Dopodiché, sul capovolgimento di fronte successivo, Ridvan Yilmaz commette una sciocchezza sbilanciando Pote dentro l’area di rigore. L’arbitro Karasev non ci pensa due volte e indica il dischetto, dagli undici metri il numero 28 mantiene il sangue freddo e segna il suo primo gol in una competizione internazionale. Ripetendosi poco dopo su azione per una doppietta da sogno, considerato il lungo digiuno dovuto a un grave infortunio che lo ha tenuto fermo per parecchio tempo. Prima dell’intervallo si riscatta anche la punta centrale portoghese che firma il tris e chiude i giochi quando non siamo ancora giunti al giro di boa.

LA RIPRESA

Nella ripresa c’è gloria anche per Sarabia che scheggia il montante con un cross “sbagliato” e poi cala il poker al secondo tentativo. Non c’è molto altro da aggiungere (a parte l’espulsione completamente inutile e senza senso di Souza nel recupero), del resto c’è un motivo se il Besiktas è fermo a 0 punti e ha la seconda peggior difesa del torneo, solamente il Lipsia ha incassato più gol e soltanto perché è capitato nello stesso girone del Manchester City che segna a raffica, quasi quanto il Bayern Monaco.

VIDEO SPORTING LISBONA BESIKTAS 4-0, IL TABELLINO

SPORTING LISBONA-BESIKTAS 4-0 (3-0)

SPORTING LISBONA (3-4-3): Adan; Feddal, Coates, Gonçalo Inacio; Porro (17′ Esgaio), Joao Palhinha, Nunes (60′ Bragança), Reis (72′ Vinagre); Sarabia, Paulinho (60′ Nuno Santos), Pote (72′ Cabral). All. Ruben Amorim.

BESIKTAS (4-2-3-1): Ersin Destanoglu; Necip Uysal, Welinton, Montero (46′ Teixeira), Ridvan Yilmaz; Mehmet Topal, Souza; Ghezzal (78′ Tore), Hutchinson (61′ Uçan), Larin (61′ Bozdogan, 83′ Ozyakup); Kenan Karaman. All. Sergen Yalçin.

ARBITRO: Sergei Karasev (RUS).

AMMONITI: 50′ Souza (B), 51′ Larin (B).

ESPULSO: 90′ Souza (B) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 31′ rig. e 38′ Pote (SP), 41′ Paulinho (SP), 56′ Sarabia (SP).

