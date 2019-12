Video/ Standard Liegi Arsenal (2-2): highlights e gol. Pari in extremis per Ljungberg

Partita sofferta per i Gunners ieri sera al Maurice Dufrasne, ma al triplice fischio finale la squadra inglese trova comunque la qualificazione ai sedicesimi di Europa league: come si vede nel video Standard Liegi Arsenal alla squadra di Mister Ljungberg basta il pareggio col risultato di 2-2 per salire sul primo gradino della classifica del girone F. La sfida a cui abbiamo assistito ieri in terra belga si è rivelata davvero ostica poi per la formazione dei Gunners che hanno ben faticato con i belgi, i quali pure si giocavano il tutto per tutto in vista della qualificazione al prossimo turno della Coppa. Nonostante l’altissima posta in gioco però va detto che la partenza non è stata delle più brillanti: poche occasioni e azioni costruttive sono state registrate nella prima frazione di gioco e solo verso l’intervallo il ritmo si è appena elevato. Dunque il risultato di 2-2 è stato segnato solo nella ripresa: qui a rompere gli indugi è stato Bastien che la 47’ fora lo specchio dei Gunners: a seguire ecco il raddoppio per lo Standard Liegi a firma di Amallah, al 69’. Ljungberg si gioca allora il tutto per tutto negli ultimi 15 minuti di gioco: al 78’ è Lacazette ad accorciare le distanze mente tre minuti dopo è Saka a firmare il gol del 2-2. Sul finale sono stati i belgi ad andare ancora all’attacco (complici le notizie che arrivavano dall’altro campo del girone F), ma il triplice fischio finale ha chiuso il tutto col pareggio per 2-2, affossando definitivamente le speranze del Liegi di passare il turno e facendo respirare i Gunners.

IL TABELLINO

Standard Liegi Arsenal 2-2 (0-0 pt)

Marcatori: 47′ Bastien (S), 69′ Amallah (S), 78′ Lacazette (A), 81′ Saka (A)

Standard Liegi (4-5-1): Bodart; Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory; Carcela, Bastien, Amallah, Cimirot, Mpoku; Emond. All. Preud’homme

Arsenal (3-4-3): Martinez; Sokratis, David Luiz, Mavropanos; Maitland-Niles, Willock, Guendouzi, Saka; Nelson, Lacazette, Smith Rowe. All. Ljungberg

Arbitro: Ekberg Stadio: Stade Maurice Dufrasne (Liegi) Spettatori: 21797

