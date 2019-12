Diretta Standard Liegi Arsenal/ Streaming video tv: i belgi sperano! (Europa League)

Standard Liegi Arsenal, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Nel precedente turno l’Arsenal ha sprecato il suo match point perdendo contro l’Eintracht Francoforte ed è ora costretto a giocarsi un vero e proprio spareggio in Belgio. La vittoria per 4-0 dell’andata in realtà mette al riparo l’Arsenal da brutte sorprese, a meno che il Francoforte non pareggi contro il Guimaraes. In quel caso Standard, Arsenal ed Eintracht sarebbero a pari punti sia nella classifica a quota 10, sia nella classifica avulsa con 6 punti ciascuno e tutto sarebbe affidato alla differenza reti. Una situazione complicata nel girone F che invita lo Standard Liegi a giocare una partita tutta d’attacco per sovvertire un’eliminazione che pareva scritta. Certo nel precedente match di Europa League i belgi hanno perso una grande occasione non andando oltre il pareggio sul campo del fanalino di coda Vitoria Guimaraes, con una vittoria a quota 9 la squadra di Preud’homme avrebbe agganciato il Francoforte e vedrebbe più vicina una clamorosa impresa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Standard Liegi Arsenal, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 251 per seguire Diretta Gol Europa League. Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet che si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta l’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI STANDARD LIEGI ARSENAL

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Standard Liegi Arsenal, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 presso lo Stade Maurice Dufrasne di Liegi, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/20. Lo Standard Liegi allenato dal belga Preud’homme sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Bodart; Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory; Bastien, Cimirot; Emond, Amallah, Cop; Carcela Gonzalez. Risponderà l’Arsenal, guidato in panchina dallo svedese Ljungberg, optando per un 3-4-3 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Leno; Chambers, Mustafi, Sokratis; Maitland-Niles, Torreira, Willock, Kolasinac; Pépé, Lacazette, Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 3.40 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.80 l’eventuale pareggio e quota a 2.00 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.35.



© RIPRODUZIONE RISERVATA