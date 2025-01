VIDEO STURM GRAZ LIPSIA: DI MISURA!

Video Sturm Graz Lipsia che racconta la sfida terminata con il risultato di 1-0, in favore della squadra di casa. Gli austriaci hanno vinto l’incontro grazie alla rete decisiva di Malic. Nel corso del secondo tempo arriva anche il raddoppio con Boving ma il direttore di gara, Balakin, annulla per tocco di mano dopo essere andato al Var. Prestazione negativo da parte del Lipsia nonostante abbia tirato più volte dalle parti degli austriaci.

Da segnalare ben quattro cartellini gialli, da un lato Haidara per il Lipsia. Lavalee, Jatta e Saumel per gli austriaci. Le due squadre tuttavia rimangono fuori dai giochi terminando rispettivamente in trentesimo e trentaduesima posizione. Per gli austriaci sei punti raccolti mentre per i tedeschi solamente la metà, quindi tre.

VIDEO STURM GRAZ LIPSIA: GOL E HIGHLIGHTS