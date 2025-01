DIRETTA STURM GRAZ RB LIPSIA, SFIDA NEI BASSIFONDI DELLA CLASSIFICA

L’ottava giornata della UEFA Champions League segnerà la fine della prima fase della competizione, e vedrà uno scontro che, purtroppo, non ha più alcuna rilevanza per la qualificazione, la diretta Sturm Graz RB Lipsia. Le due squadre sono infatti già matematicamente eliminate, entrambe reduci da un girone unico molto deludente. Lo Sturm Graz, che ha vissuto una serata da incubo contro l’Atalanta, sta affrontando gravi difficoltà sia in difesa che in attacco, con alcune fra le statistiche più basse di tutta la competizione. La squadra austriaca ha vinto inoltre solo una volta su nove nelle sfide contro squadre tedesche, con un record che non promette nulla di buono.

Dall’altra parte, il Red Bull Lipsia, che non era mai uscito dalla fase a gironi da quando è entrato nella competizione, ha vissuto un inizio disastroso, ma ha interrotto la sua serie negativa con una vittoria contro lo Sporting Lisbona. Tuttavia, le difficoltà in trasferta rimangono, con tre sconfitte su altrettante partite di UCL, ora il Lipsia è in cerca della sua prima vittoria contro un avversario austriaco.

DIRETTA STURM GRAZ RB LIPSIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Sarà facile vedere la diretta Sturm Graz RB Lipsia, gli amanti della Champions League giunta all’ultima giornata potranno sintonizzarsi su Sky Sport e Amazon Prime Video per vederla in Tv oppure in diretta streaming video tramite Sky GO su TV e PC.

STURM GRAZ RB LIPSIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lo Sturm Graz dovrebbe presentarsi con un 4-4-2: Scherpen sarà il portiere, con Johnston e Lavalèe sulle fasce e Aiwu-Geyrhofer centrali. A centrocampo, Yalbcouyè e Camara opereranno sulle corsie laterali, mentre Chukwuani e Stankovic si piazzeranno al centro. In attacco, Kiteishvili e Boving.

Il Lipsia risponderà con un 4-4-2: Gulacsi tra i pali, Klostermann, Orban, Bitshiabu e Raum in difesa. Nusa e Simons saranno gli esterni di centrocampo, mentre Haidara e Vermeeren giocheranno al centro. In avanti, il tandem Sesko-Openda.

STURM GRAZ RB LIPSIA, LE QUOTE

Riguardo alla diretta Sturm Graz RB Lipsia, secondo i siti di scommesse il Red Bull Lipsia è abbastanza favorito nella sfida con una quota di 1.90, il successo dello Sturm Graz è invece dato a 3.75, mentre il pareggio è valutato a 4.00.