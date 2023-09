Video/ Sturm Graz Sporting Lisbona (1-2) gol e highlights: rimonta portoghese! (21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS STURM GRAZ SPORTING LISBONA (1-2): LA PARTITA

Lo Sporting Lisbona esce dallo Stadion Graz-Liebenau con 3 punti insperati, per come si era messa, e preziosissimi in ottica qualificazione. Era soltanto la prima giornata del Girone D della UEFA Europa League, ma cominciare con il piede giusto in queste competizioni diventa sempre fondamentale. Il primo tempo si chiude 0-0, ma i ritmi son stati altissimi fin dalle prime battute, nonostante non si siano registrate molte palle gol. Soltanto un’ottima parata di Adan al quinto minuto ed un colpo di testa alto di Paulinho si sono viste nei primi 45 minuti. Nella ripresa, invece, abbiamo assistito ad una gara spettacolare, con i portoghesi che partono fortissimo ma vanno sotto.

Nei primi due minuti Geny cerca l’eurogol e Scherpen compie un prodigio sul colpo di testa di Trincao, che si era inserito benissimo. Al 57esimo, però, passano gli austriaci: azione da Playstation, con Dante che fa un sombrero e fa ripartire l’azione, uno-due spettacolare a centrocampo e rasoiata da fuori area di Kiteishvili che si infrange sul palo. Sulla respinta si avventa Boving, che gonfia la rete e segna l’1-0. Dopo il vantaggio Scherpen si mette il mantello da supereroe nuovamente e compie 3 parata una più miracolosa dell’altra, ma al 75esimo il destino lo tradisce, e da un suo errore arriva il pari: Gyokeres al 75esimo trova il tap in vincente e riporta il risultato in perfetta parità. Giocata extraterrestre di Goncalves e pallone scodellato in mezzo, sul quale il portiere ex Ajax stavolta non è perfetto e manca la presa, consegnando il pallone all’autore del gol, che deve soltanto spingerla nel sacco. L’inerzia della partita cambia e lo Sporting trova anche il gol della vittoria, con Diomandè che all’84esimo si aggiusta il pallone al limite dell’area, se lo sposta con classe immensa e la insacca all’angolino, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Probabilmente la deviazione decisiva è del capitano Coates, ma poco cambia.

