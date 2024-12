DIRETTA LILLE STURM GRAZ, GENESIO VUOLE I PRIMI OTTO POSTI

Il mercoledì di Champions League si apre con la diretta Lille Sturm Graz che inizierà alle 18,45 e sarà valida per la sesta giornata della fase campionato. Le due squadre a confronto stanno stupendo e cercano dei punti per confermare la loro classifica e tentare il colpaccio. Il Lille di Genesio è reduce da una vittoria in casa del Bologna per 1 a 2 che ha lanciato i francesi alla dodicesima posizione in questa classifica. Lo Sturm Graz è 29esimo posto in classifica con tre punti dopo aver vinto l’ultima partita giocata in casa contro il Girona.

Video Bologna Lille (1-2)/ Gol e highlights: doppietta di Mukau! (Champions League, 27 novembre 2024)

LILLE STURM GRAZ, DOVE VEDERE IN STREAMING VIDEO E TV LA SFIDA

La diretta Lille Sturm Graz sarà seguibile solo sui canali di Sky che trasmetterà la partita anche streaming su NOW TV e Sky GO. Inoltre, vi proponiamo di seguire con noi questa partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni.

Video Sturm Graz Girona (1-0)/ Gol e highlights: sbandata spagnola (27 novembre 2024, Champions League)

LILLE STURM GRAZ, LE PROBABILI FORMAZIONI

E’ curioso in questa attesa pre partita provare a ipotizzare quali saranno le probabili formazioni in vista di Lille Sturm Graz. Il Lille andrà in campo con il suo 4-2-3-1 con Chevalier tra i pali ed una linea a quattro formata da Gudmundsson, Diakité, Mandi e Bouaddi. I due mediani saranno Ribeiro e Fernandez-Pardo con Andre a sostegno e da collante con un attacco formato da Mukau, David e Sahraoui.

4-4-2 per lo Sturm Graz che si affida a Khudyakov tra i pali con una difesa formata da Gazibegovic, Lavalée, Chukwuani e Aiwu. Geyrhofer e Yalcouyé saranno i centrali di centrocampo con Kiteishvili e Boving sugli esterni a sostenere le due punte che saranno Jatta e Biereth.

Diretta/ Sturm Graz Girona (risultato finale 1-0): male gli spagnoli! (27 novembre 2024)

LILLE STURM GRAZ, LE QUOTE

Approfondiamo la diretta Lille Sturm Graz attraverso pronostici e quote di AdmiralBet. I francesi sono i favoriti e il loro successo è quotato a 1,55 contro il 5,50 per gli ospiti e il pareggio X a 4,20.