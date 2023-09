DIRETTA/ Sturm Graz Sporting Lisbona (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (21 settembre 2023)

DIRETTA STURM GRAZ SPORTING LISBONA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci finalmente pronti a vivere la diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona. La squadra portoghese l’anno scorso era riuscita a timbrare i quarti di Europa League: aveva disputato il girone di Champions League partendo anche benissimo, ma poi aveva dovuto cedere il passo ad Eintracht e Tottenham, venendo eliminato (insieme al Marsiglia) ma ottenendo comunque il pass per la competizione minore in virtù della sua terza posizione. Il capolavoro dello Sporting Lisbona era arrivato agli ottavi, quando i lusitani avevano fatto fuori l’Arsenal: un successo ai calci di rigore, che aveva portato i biancoverdi alla doppia sfida contro la Juventus.

Video/ Sporting Lisbona Juventus (1-1) gol e highlights: bianconeri in semifinale

Confronto tosto, che si era risolto a favore dei bianconeri in virtù, di fatto, del gol di Federico Gatti nel match di andata (il ritorno era terminato 1-1). Adesso lo Sporting Lisbona punta nuovamente a una buona campagna europea, sapendo che in questa Europa League ci sono i margini per arrivare in fondo e che sicuramente nel girone i favori del pronostico sono dalla sua parte, e dell’Atalanta. Mettiamoci dunque comodi e stiamo a vedere cosa succederà in campo, perché ci siamo davvero: è tutto pronto per questo esordio delle due squadre, la diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona sta finalmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Le Pagelle, Sporting Lisbona Juventus (1-1)/ I voti: stecca Vlahovic, Locatelli super

STURM GRAZ SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

STURM GRAZ SPORTIG LISBONA: NEL GIRONE DELL’ATALANTA!

Sturm Graz Sporting Lisbona, diretta dall’arbitro montenegrino Nikola Dabanović presso lo stadio Liebenauer della città austriaca di Graz, si gioca con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, giovedì 21 settembre 2023, per la prima giornata del girone D della nuova Europa League 2023-2024, cioè il gruppo che comprende anche l’Atalanta e di conseguenza ci interessa da vicino, con lo Sporting Lisbona che dovrebbe essere la rivale più pericolosa per la Dea in ottica primo posto, che vale l’immediato accesso agli ottavi saltando i playoff di febbraio, che spettano alla seconda.

Diretta/ Sporting Lisbona Juventus (risultato finale 1-1): bianconeri in semifinale!

La diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona potrà quindi darci subito indicazioni valide sulle gerarchie di questo girone: guai a sottovalutare gli austriaci, come la Lazio sa molto bene avendoci pareggiato sia all’andata sia al ritorno proprio nei gironi della scorsa edizione della Europa League, anche se lo Sporting Lisbona dovrebbe avere qualcosa più. I portoghesi l’anno scorso si fermarono ai quarti, eliminati dalla Juventus: cosa sapranno fare in questa stagione? Per il momento, siamo certamente curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona…

PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ SPORTING LISBONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona. I padroni di casa austriaci dello Sturm Graz allenati da mister Ilzer dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-4-2, con questi possibili titolari: Scherpen in porta, poi la difesa a quattro formata da Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich e Schnegg; altra linea a quattro pure a centrocampo con Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili e Prass; infine ecco Sarkaria e Wlodarczyk in attacco.

La risposta dell’allenatore ospite Amorim dovrebbe invece prevedere per lo Sporting Lisbona il modulo 3-4-3, con questi possibili undici titolari: in porta Adan, che sarà protetto dalla difesa a tre formata da Diomande, Coates e Inacio; a centrocampo invece potrebbero trovare spazio Esgaio, Hjulmand, Morita e Santos; infine, il tridente offensivo dello Sporting Lisbona per il debutto stagionale in Europa League potrebbe prevedere come titolari Edwards, Gyökeres e Goncalves.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Sturm Graz Sporting Lisbona. Partono favoriti gli ospiti e il segno 2 è quotato a 1,97, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora oggi vincesse lo Sturm Graz.

