Video/ Südtirol Bari (0-1) gol e highlights: il big match si decide nel recupero!

VIDEO SUDTIROL BARI (0-1): VITTORIA AL FOTOFINISH!

Il Bari spezza l’incantesimo del Süditrol che non aveva mai perso in questo 2023, raccogliendo una lunga serie di risultati che ha lanciato gli altoatesini addirittura in orbita promozione. Il big match della 32^ giornata di Serie B si è deciso nei minuti di recupero, quando i padroni di casa sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Pompetti, entrato con il piede a martello su Folorunsho – che ha rischiato davvero di farsi molto male, inevitabile il cartellino rosso. I galletti sono stati bravissimi e fortunati a sfruttare immediatamente la superiorità tecnica trovando la via del gol con Morachioli, classe 2000, prelevato lo scorso gennaio dal Renate, che pesca il jolly con un destro chirurgico, imprendibile per Poluzzi. Nel giorno in cui Antenucci e Cheddira non riescono proprio a vedere la porta – clamorosa l’occasione sciupata dal centravanti marocchino che a ridosso dell’intervallo non segna da praticamente zero metri – ci pensano le seconde linee a tenere vivo il sogno del ritorno nella massima categoria dopo 12 anni di purgatorio (e inferno). Mignani deve comunque ringraziare il suo collega Longo che ha messo i bastoni tra le ruote al Genoa obbligando al pareggio, in questa maniera il Bari si porta a -4 dal secondo posto e mette pressione ai grifoni di Gilardino, che restano comunque favoriti e hanno un tesoretto invidiabile da gestire nelle ultime 6 giornate di campionato.

VIDEO SÜDTIROL BARI 0-1, LE DICHIARAZIONI

Mister Mignani si è tolto una grossa soddisfazione, nessuno infatti era riuscito a battere il Südtirol in questo 2023: “Oggi abbiamo vinto una partita difficilissima interpretandola nella maniera giusta, siamo stati pazienti contro un avversario che ti aspetta e non ti concede spazi. Nel recupero siamo stati fortunati a trovare quel gol, quando il pareggio sembrava inevitabile. Siamo davvero contenti e l’entusiasmo è davvero alle stelle, ma aspettiamo a parlare di promozione, pensiamo intanto a preparare nei minimi dettagli la prossima sfida con il Como che è già riuscito a fermare il Genoa e darà parecchio filo da torcere anche a noi”. Fa abbastanza clamore pensare che questo sia il primo KO nel girone di ritorno per gli altoatesini, protagonisti di un’annata memorabile, comunque vada a finire: “È stata una gara molto equilibrata, che si poteva sbloccare solo su un particolare episodio. L’espulsione di Pompetti non ci voleva, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi che stanno compiendo un autentico miracolo. Dobbiamo però metterci in testa che da qui in avanti saranno i dettagli a fare la differenza, per noi sarebbe già un traguardo straordinario disputare i play-off” queste le parole di mister Bisoli.

VIDEO SÜDTIROL BARI 0-1, IL TABELLINO

SÜDTIROL-BARI 0-1 (0-0)

SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Lunetta (79’ Cissé), Tait, Fiordilino (66’ Pompetti), Casiraghi (89’ Larrivey); Mazzocchi (46’ Rover), Odogwu. All. Pierpaolo Bisoli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello (34’ Benali), Benedetti (88’ Molina); Folorunsho; Antenucci (69’ Morachioli), Cheddira (70’ Ceter). All. Michele Mignani.

ARBITRO: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata).

AMMONITI: 53’ Vicari (B).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

ESPULSO: 90’+1’ Pompetti (S) per rosso diretto.

MARCATORI: 90’+3’ Morachioli (B).

