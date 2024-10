VIDEO SUDTIROL FROSINONE: LA SINTESI

Video Sudtirol Frosinone che racconta un primo tempo privo di emozioni seppur gestito meglio dalla squadra di casa. Poche emozioni in questa partita con il Sudtirol che se faccio in avanti con l’ex Virtus Entella Merkaj che prova a dialogare con i compagni senza sblocca il risultato. Tra le occasioni più importanti nella prima frazione c’è quella di Ambrosino. L’attaccante ex Napoli riceve la sfera da Marchizza e con il gesto spara addosso al portiere che compie un’ottima parata. La prima frazione termina con il risultato di 0-0. La parità dura fino al minuto 56. Iniziassero tempo con la rete di Riccardo Marchizza.

Video Mantova Palermo (0-0)/ Gol e highlights: rete annullata a Galuppini! (Serie B 30 ottobre 2024)

Lancio lungo a cercare il georgiano Kvernadze che mette giù e serve il compagno all’altezza del dischetto. L’ex Roma non sbaglio con il piattone mancino e spedisce il pallone in rete. Prova subito a rispondere la squadra di casa con il colpo di testa di Rover ben parata da Cerofolini. Pareggia i conti il Sudtirol con Odogwu entrato dalla panchina. Palla in porta di testa dopo il cross perfetto di Masiello. Termina il match dopo il triplice fischio da parte del direttore di gara. Pareggio ed un punto ciascuno.

Video Pisa Catanzaro (0-0)/ Gol e highlights: rosso a Pompetti nel recupero! (Serie B, 30 ottobre 2024)

VIDEO SUDTIROL FROSINONE: GOL E HIGHLIGHTS