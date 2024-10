DIRETTA SUDTIROL FROSINONE, PUNTI SALVEZZA IN PALIO

La diretta Sudtirol Frosinone aprirà il mercoledì dell’undicesima giornata di Serie B con il fischio d’inizio previsto per le 19,30. A sfidarsi saranno due squadre in difficoltà e con il disperato bisogno di punti per migliorare la loro classifica. La squadra di Valente è ferma a quota 12 al 14esimo posto ma arriva da due sconfitte di fila di cui una per 3 a 0 contro il Catanzaro. Tre partite senza vittoria e ultimo posto per il Frosinone di Greco che ha da poco preso le redini di un progetto che stava affondando sotto la guida di Vivarini.

DIRETTA SUDTIROL FROSINONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie B 2024/2025 – anche la diretta Sudtirol Frosinone – verranno trasmesse in esclusiva su DAZN. L’alternativa proposta da noi, invece, è quella di una diretta testuale con aggiornamenti costanti e il racconto delle azioni principali del match consultabile in qualsiasi momento.

SUDTIROL FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare anche le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni della partita. Il Sudtirol di Valente andrà in campo con un 3-4-2-1 con Casiraghi e Praszelik a sostegno di Odogwu unica punta. La difesa a tre, invece, sarà formata da Ceppitelli, Kofler e Masiello che difenderanno la porta di Drago.

Doppia punta ma sempre difesa a tre per il Frosinone di Greco che andrà in campo con Ghedjemis e Ambrosino come due offensivo. Monterisi, Bracaglia e Lusuardi formeranno il terzetto difensivo con Oyono e Marchizza a sostenere dalla fasce.

SUDTIROL FROSINONE, LE QUOTE

Passiamo anche all’analisi delle quote proposte da Sisal della diretta Sudtirol Frosinone in campo per il campionato di Serie B. I padroni di casa arrivano da favoriti e vedono la vittoria a 2,45 contro il 2 per i ciociari a 3,30 e il pareggio X a 2,85.