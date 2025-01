Ha preso il coltello e minacciato di suicidarsi, ma è stato salvato da poliziotti eroi che, intervenuti sul posto, lo hanno convinto a buttar via l’arma. La tragedia è stata sfiorata nei giorni scorsi a Torino, ma ora c’è il video del soccorso provvidenziale delle forze dell’ordine. I due agenti del commissariato di Campagna si sono precipitati in zona Lucento e hanno allacciato un contatto con il 20enne, cominciando un dialogo che alla fine è servito a scongiurare il suicidio. “Ti parliamo da amici“, si sente dire dai poliziotti nel filmato che è diventato virale. “Se hai dei problemi, ci prendiamo una birra insieme“.

Felice Maniero a processo per lesioni, deve andare in aula/ No a videocollegamento, poi nuovo cambio identità

Il ragazzo aveva il coltello vicino alla gola ed era pronto a togliersi la vita, mentre la madre, che assisteva alla scena choc, è riuscita a prendere il telefono per allertare la polizia e chiedere aiuto, in preda alla disperazione. Quando ha spiegato la situazione, è scattato l’allarme e gli agenti sono arrivati in poco tempo nell’abitazione, dove hanno parlato col ragazzo. Dal video si evince il tono amichevole della conversazione, prezioso per rincuorare il ragazzo e convincerlo a non suicidarsi.

Omicidio Renzo Paradisi a Comunanza, Claudio Funari resta in cella/ No alla scarcerazione del 42enne indagato

IL SALVATAGGIO DEI POLIZIOTTI EROI A TORINO

“Sei una persona con cui si può parlare“, gli hanno detto gli agenti, chiedendogli di lasciare il coltello. “Devi solo abbassarlo“. Gli hanno detto che poteva tenerlo, ma posandolo, quindi gli hanno chiesto di sedersi e parlare, senza fossilizzarsi sul loro ruolo, ma confrontandosi da amici. Da un passaggio si può ipotizzare che potesse essere già nota la situazione alle forze dell’ordine, perché un agente ha citato un colloquio precedente per ricordargli che poteva rivolgersi a lui in caso di necessità. “Te lo ricordi?“, gli ha chiesto infatti, quindi il 20enne di Torino potrebbe aver già mostrato disagio in precedenza.

"Regole anti Covid ingiuste": sentenza giudice di pace di Alessandria/ 10 euro di risarcimento ai cittadini

Comunque, il poliziotto si è detto pronto e disponibile ad aiutarlo, gli ha detto che è una persona meritevole, educata e gentile. Il poliziotto si è anche detto dispiaciuto nel vederlo in quello stato e gli ha chiesto di desistere per lui, che lo aveva invitato a uscire insieme. Il ragazzo ha allontanato il coltello dalla gola e poi lo ha posato, scoppiando a piangere. Una scena toccante, che ha dimostrato come i poliziotti siano riusciti a parlargli col cuore. Sulla vicenda è intervenuto il Viminale, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha condiviso sui social il video e, oltre ad esprimere gratitudine per l’intervenuto, si è complimentato con gli agenti.