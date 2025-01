CALCIOMERCATO TORINO NEWS, SONDAGGIO PER CHER NDOUR DEL PSG

Il calciomercato Torino è in una fase di stallo e i granata sono alla ricerca di un colpo per potersi sbloccare e consegnare a Vanoli nuovi calciatori in grado di seguire al meglio la sua filosofia e permettergli di passare stabilmente alla difesa a quattro. Nelle ultime ore, secondo La Stampa, il Torino avrebbe messo gli occhi sul talento italiano Cher Ndour che è di proprietà del Paris Saint-Germain ma si trova attualmente in prestito al Besiktas dove non sta trovando il minutaggio sperato.

Il PSG sta pensando al suo futuro e potrebbe decidere di richiamare Ndour per girarlo in prestito in un altro club che possa valorizzarlo e dargli il giusto spazio per far crescere un talento ancora da sgrezzare. Il calciomercato Torino si è interessato a questa situazione e potrebbe decidere di affondare negli ultimi giorni di gennaio per consegnare a Vanoli un altro centrocampista che possa aggiungere qualità al reparto.

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, CONTINUA LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA PER KOUAME

L’attacco rimane il problema principale del calciomercato Torino che è ancora a caccia di una prima punta che possa rimpiazzare l’infortunato Zapata ma dovrà continuare a lavorare su questo reparto anche e sopratutto per dare continuità alla difesa a quattro proposta da Vanoli nelle ultime uscite. Adattare Lazaro a esterno alto è stata la mossa dell’ex allenatore del Venezia ma questa soluzione limita particolarmente i granata che vorrebbero portare a Torino un altro esterno in grado di dare varietà al reparto. L’idea principale rimane quella dell’ivoriano Christian Kouame di proprietà della Fiorentina che vorrebbe cederlo in questa sessione di calciomercato a titolo definitivo o con un prestito con riscatto.

L’Empoli ha proposto un prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla salvezza e sembrerebbe aver convinto la viola che aspetta comunque il Torino perché intrigata ancora dalla possibile operazione di scambio con Sanabria ma solo se a titolo definitivo.