VIDEO/ Summerslam 2021: il ritorno di Brock Lesnar e Becky Lynch! Tutti i risultati

VIDEO WWE SUMMERSLAM 2021: IL RITORNO DI BROCK LESNAR

A WWE SummerSlam 2021 gli appassionati di wrestling hanno potuto vivere due grandi ritorni quando sono riapparsi Brock Lesnar e Becky Lynch. La Bestia Incarnata si è presentato dopo che Roman Reigns è riuscito a battere John Cena nel main event della serata ed ha sfidato il campione universale rovinandogli la festa fra il tripudio della folla. Nulla da fare quindi per l’attore di Hollywood che dovrà cercare di conquistare il record personale di titoli conquistati in un’altra occasione così come gli Usos hanno mantenuto i titoli di coppia di Smackdown difendendoli contro Rey e Dominik Mysterio. Diversi comunque i cambi di cintura avvenuti nel corso della notte a cominciare per esempio da Damien Priest, diventato il nuovo campione degli Stati Uniti battendo Sheamus. Gli RK-Bro di Randy Orton e Riddle sono riusciti ad avere la meglio su Omos ed Aj Styles conquistando i titoli di coppia di RAW mentre Charlotte Flair ha ottenuto il RAW Women’s Championship superando sia Nikki A.S.H. che Rhea Ripley.

VIDEO/ CM Punk is All Elite: il grande ritorno a Chicago! I dettagli dell'accordo

VIDEO WWE SUMMERSLAM 2021: IL RITORNO DI BECKY LYNCH

Nel corso di WWE SummerSlam 2021 i fan sono esplosi di gioia nel poter riabbracciare finalmente The Man, Becky Lynch. Dopo quindici mesi dall’annuncio della sua gravidanza, l’irlandese ha messo fuori gioco Carmella, che sostituiva a sua volta l’infortunata Sasha Banks, ed ha battuto Bianca Belair per lo Smackdown Women’s Championship riafferamndosi ai vertici della compagnia. Nell’altra sfida al femminile Alexa Bliss ha superato Eva Marie al quale è mancato il supporto di Doudrop. Grande spettacolo pure fra Edge e Seth Rollins con il primo ad uscirne vincitore, Drew McIntyre ha battuto l’ex amico Jinder Mahal ed infine nel Kickoff Big E era riuscito a riprendere la valigetta del Money In The Bank dalle grinfie di Baron Corbin.

SUMMERSLAM 2021/ Wrestling WWE info streaming video tv: John Cena contro Roman Reigns

LEGGI ANCHE:

Money in the Bank 2021/ Wrestling WWE, John Cena ritorna per sfidare Roman Reigns!

© RIPRODUZIONE RISERVATA