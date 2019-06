Video/ Svezia Canada (1-0): highlights e gol, alle svedesi basta Blackstenius!

Col successo rimediato ieri sera negli ottavi di finale col risultato di 1-0 contro le canadesi, sono le nordiche del ct Gerhardsson a trovare il pass per i quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019. Come si vede nel video di Svezia Canada, infatti le gialloazzurre hanno alfin avuto la meglio sulle più quotate avversarie, pure al termine di un match molto combattuto ed equilibrato. Già al via infatti i ritmi sono ben alti: le occasioni però non sono poi così tante nella prima frazione di gioco, che si chiude a reti inviolate. Nel secondo tempo è la Svezia a prendere coraggio e già al 55’ si registra la bella rete di Blackstenius: poco dopo arriva l’occasione del pareggio per il Canada con il rigore concesso dalla Var, ma Beckie dal dischetto non trova la via del gol. Per le foglie d’acero si rivelerà questa essere l’ultima occasione da gol per pareggiare i conti: le azzurrogialle prendono in mano le redini del match e tentano pure il raddoppio. Al termine di un lungo tempo di recupero però il verdetto è netto: sono le svedesi ad accedere ai quarti di finale dei Mondiali di calcio femminile 2019.

IL TABELLINO

Svezia Canada 1-0 (0-0 pt)

Reti: 55’ Blackstenius (S)

SVEZIA (4-3-3): 1 Lindahl; 4 Glas, 5 Fischer, 3 Sembrant, 6 Eriksson; 23 Rubensson, 9 Asllani, 17 Seger; 10 Jakobsson, 11 Blackstenius, 18 Rolfo.

CANADA (4-4-2): 1 Labbé; 10 Lawrence, 3 Buchanan, 4 Zadorsky, 2 Chapman; 15 Prince, 11 Scott, 13 Schmidt, 16 Beckie; 12 Sinclair, 17 Fleming.

Note: ammoniti 45’ Rolfo (S), 68’ Asllani (S), 85’ Buchanan

Arbitro: Jacewicz Stadio: Parco dei Principi (Parigi)

VIDEO SVEZIA CANADA, HIGHLIGHTS





