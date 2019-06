Diretta Svezia Canada/ Streaming video tv: canadesi favorite per i quarti (Mondiali)

Svezia-Canada, in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, si gioca lunedì 24 giugno alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiali di calcio femminile 2019 in svolgimento in Francia. Le svedesi vantano un’eccellente tradizione ma sono state costrette a chiudere il girone eliminatorio al secondo posto, opposte agli Stati Uniti al momento troppo forti da fronteggiare. Il Canada ha iniziato benissimo la sua avventura iridata piegando Camerun e Nuova Zelanda, ma poi è stato sconfitto dall’Olanda dovendosi accontentare così del secondo posto nella fase a gironi del Mondiale. Uno scontro fra seconde col Canada che sembra favorito dalla tradizione che le nordamericane possono vantare nel calcio femminile.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Svezia Canada sarà visibile in diretta tv sul satellite per gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202, Sky Calcio Mondiali. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA CANADA FEMMINILE

Aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Svezia Canada, in diretta dal Parco dei Principi di Parigi, lunedì 24 giugno alle ore 21.00 per i Mondiali di calcio femminile 2019. Le svedesi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 schierato con Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Seger; Jakobsson, Asslani, Rolfo; Blackstenius. Risponderanno le canadesi con un 4-4-2 che impiegherà: Labbe; Lawrence, Buchanan, Zadorsky, Chapman; Prince, Scott, Schmidt, Beckie; Fleming, Sinclair.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Canada favorito per la vittoria contro la Svezia. Quota per il segno 1 fissata a 3.10 da Bet365, quota per il segno X offerta a 2.88 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.43 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.60 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.44 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



