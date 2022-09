Video/ Taranto Fidelis Andria (2-1) gol e highlights: Guida match winner

VIDEO TARANTO FIDELIS ANDRIA (2-1): LA DECIDE GUIDA!

Il Taranto vince il derby pugliese allo stadio Jacovone, e di fronte al proprio pubblico può festeggiare 3 punti meritatissimi, arrivati in rimonta, dimostrando cuore, qualità e carattere. Decide la doppietta di Guida, che dopo il primo gol realizzato con un bellissimo colpo di testa al termine di un’azione ben articolata, a 10 minuti dalla fine regala la vittoria ai suoi: azione personale della seconda punta rossoblù, che converge verso il centro, si aggiusta il pallone e lascia partire un tiro imprendibile, diretto verso l’incrocio dei pali. Una perla imparabile per l’estremo difensore avversario. CLICCA QUI PER IL VIDEO TARANTO FIDELIS ANDRIA (2-1)

Diretta/ Taranto Fidelis Andria (risultato finale 2-1): decide la doppietta di Guida!

Secondo tempo davvero pirotecnico, giocato su ritmi incredibili e aperto dalla rete di Candellori, che ha illuso momentaneamente i tifosi ospiti. La Fidelis Andria aveva costruito in verticale in maniera meravigliosa, con Bolsius che apparecchia per il numero 18. Nel primo tempo, invece, poche emozioni, ritmi bassissimi e tanti falli a centrocampo. Al 93esimo Milillo ha avuto la grande chance per pareggiare il match, ma la sua zampata termina alta. Nel prossimo turno il Taranto andrà in trasferta contro la Gelbison mentre la Fidelis ospiterà il Picerno.

Diretta/ Virtus Francavilla Gelbison (risultato finale 1-0): decide Patierno!

VIDEO TARANTO FIDELIS ANDRIA (2-1): IL TABELLINO

TARANTO FIDELIS ANDRIA 2-1

RETI: 57’ Candellori (FA), 62’ Guida (T), 79’ Guida (T)

TARANTO: Vannucchi; Manetta, Antonini, Vona (46’ Diaby); Evangelisti (69’ Granata), Romano, Labriola, Brandi (46’ Mastromonaco), De Maria (69’ La Monica); Guida; Infantino (56’ Tommasini). Panchina: Loliva, Russo, D’Egidio, Ferrara, Panattoni, Mazza, Sakoa. All. Violini (Capuano squalificato).

FIDELIS ANDRIA: Zamarion; Hadziosmanovic (87‘ Fabriani), Milillo, Dalmazzi, Mariani; Urso (72’ Paolini); Arrigoni, Candellori; Bolsius (72’ Persichini), Sipos, Orfei (72’ Pavone). Panchina: Savini, Graziano, Pinelli, Mercurio, Delvino, Djibril, Zenelaj, Alba. All. Cudini.

Diretta/ Potenza Foggia (risultato finale 1-1): un punto e tanti rimpianti!

ARBITRO: Michele Giordano di Novara. Assistenti: Federico Votta di Moliterno e Fabio Mattia Festa di Avellino. IV: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

AMMONITI: Hadziosmanovic, Sipos, Urso (FA); Infantino, Vona, Romano, Guida, Manetta (T).

NOTE: Recuperi 1’/. Angoli 7-3













© RIPRODUZIONE RISERVATA