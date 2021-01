Video/ Tenerife Sassari (115-85): highlights. Brutto KO per la Dinamo! (basket)

VIDEO IBEROSTAR TENERIFE-DINAMO SASSARI (115-85): LA SINTESI

Al Pabellon Insular Santiago Marin di San Cristobal de La Laguna l‘Iberostar Tenerife supera la Dinamo Sassari per 115 a 85. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti allenati da coach Pozzecco a cercare di prendere subito in mano le redini del match registrando un buon 7-0 in avvio grazie alle giocate di Burnell e di Gentile. Tuttavia i padroni di casa guidati da coach Vidorreta non si lasciano impressionare dall’atteggiamento mostrato dagli avversario in questo avvio e li costringono ad effettuare diversi falli fino a rimontare. Gli spagnoli agiscono bene a rimbalzo e risultano più precisi in fase realizzativa, oltre ad aver perso meno palle. I minuti scorrono sul cronometro e lentamente gli italiani sembrano in grado di invertire il trend della sfida ammirato nel corso dei primi dieci minuti di gioco, riuscendo infatti ad aggiudicarsi il parziale con un buon 28 a 21. Agli iberici non bastano i 14 punti sin qui realizzati da Guerra, a cui hanno risposto Bilan e Kruslin appunto con 13 e 10 punti firmati da ciascuno. La Dinamo registra una percentuale al tiro migliore degli avversari, superiori solamente nei liberi, domina a rimbalzo, 11 a 7 i totali, ma paga un po’ il 3 a 2 nelle palle perse. Nel secondo tempo i biancoblu faticano a riconfermare quanto di buono fatto nei secondi dieci minuti di gioco e finiscono invece con il subire un pesante parziale di 24 a 32. I gialloneri proseguono quindi la loro cavalcata tramite un importante 5 a 2 nelle conclusioni da 3 punti, supportati anche dal 9 a 4 nei rimbalzi, dei quali 5 a 1 in attacco. Entrambe le compagini perdono due palle ciascuna così come ne rubano una a testa. Nell’ultimo quarto dell’incontro gli uomini di coach Vidorreta prendono il largo in maniera definitiva con i giocatori di Pozzecco incapaci di tenere il passo negli istanti finali del match. I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quinto turno della competizione continentale permettono a Tenerife di salire a quota 9 nella classifica del Gruppo A della Champions League staccando in questo modo i rivali di giornata della Dinamo Sassari, rimasti appunto fermi con i loro 7 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Tenerife abbia saputo guadagnarsi questo successo a cominciare per esempio dalla migliore percentuale complessiva registrata, ovvero il 55.2% contro il 54.7%, dato questo supportato dal 26 a 24 nei tiri da due, dall’11 a 5 nelle conclusioni dalla distanza ed anche dal 30 a 27 nei tiri liberi. I gialloneri hanno agito meglio a rimbalzo rispetto ai biancoblu visto il 35 a 26 nei rimbalzi totali, dei quali 15 a 10 in attacco e 20 a 16 in difesa. Tutte e due le compagini hanno effettuato una stoppata a testa ed hanno rubato 4 palle per parte ma a fare la differenza ha contribuito pure il 4 a 13 nelle palle perse. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 2 Bilan grazie ai messi a segno per gli italiani e, sul fronte opposto, si è invece distinto il numero 19 Shermadini per merito dei siglati per i suoi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, entrambe le squadre hanno commesso 26 falli personali ciascuna.

TENERIFE – Butterfield, Cavanaugh, Doornekamp, Fitipaldo, Guerra. Coach: Vidorreta. A disp.: Brnovic; Diez; Huertas; Lopez; Rodriguez, Salin, Shermadini.

SASSARI – Bendzius, Bilan, Burnell, Gentile, Spissu. Coach: Pozzecco. A disp.: Devecchi; Gandini; Katic; Kruslin; Re Marco; Tillman; Treier.

