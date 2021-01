Diretta Tenerife Sassari/ Streaming video DAZN: Dinamo alle Canarie (basket)

DIRETTA TENERIFE SASSARI: SCONTRO DI ALTO LIVELLO!

Tenerife Sassari, in diretta dalla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna alle ore 20.30 italiane (le 19.30 locali) di questa sera, mercoledì 6 gennaio 2021, si gioca per il girone A della Champions League di basket 2020-2021 che vede la Dinamo Sassari attesa dalla Iberostar Tenerife per un confronto di altissimo livello. Presentando la diretta di Tenerife Sassari dobbiamo infatti osservare che questo match sarà lo scontro al vertice della classifica del girone, dal momento che sia Tenerife sia Sassari hanno vinto finora tre partite a fronte di una sola sconfitta, il che significa che entrambe al momento sarebbero qualificate alla fase successiva della Champions League. Chi vince stasera, di fatto staccherà già il biglietto per i playoff, chi perde invece dovrà soffrire ancora un pochino, ma senza dubbio Tenerife e Sassari sono comunque le due favorite. Il Banco di Sardegna può fare tesoro della netta vittoria dell’andata, anche se alle Canarie potrebbe essere un po’ più difficile – a proposito, Canarie contro Sardegna: il duello si annuncia affascinante sotto ogni punto di vista.

DIRETTA TENERIFE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv di Tenerife Sassari, ma ormai abbiamo imparato che le partite di Champions League sono fornite dalla piattaforma DAZN: si tratterà, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero il canale DAZN1 presente al numero 209 della televisione satellitare, di una visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.championsleague.basketball troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

DIRETTA TENERIFE SASSARI: IL CONTESTO

Spareggio per staccare di fatto con enorme anticipo il biglietto per la fase successiva della Champions League, la diretta di Tenerife Sassari potrebbe dunque offrirci una serata di grande basket, perché Iberostar e Dinamo sono due formazioni eccellenti, tra le più attese dell’intera manifestazione per provare ad essere protagoniste il più a lungo possibile. Il cammino della Dinamo Sassari finora è stato caratterizzato dalla bella vittoria al PalaSerradimigni proprio contro gli spagnoli, da un altro successo casalingo contro il Galatasaray e da una vittoria in Danimarca contro i Bakken Bears. Sarebbe tutto perfetto se non fosse per l’inopinata sconfitta casalinga contro i danesi, che non dovrebbe mettere a rischio la qualificazione ma complica un po’ il cammino, perché c’è comunque il rischio di doversi giocare tutto a Istanbul nell’ultima giornata. Per evitare ogni possibile insidia, la soluzione è semplice: vincere a Tenerife: Sassari ne sarà capace?



© RIPRODUZIONE RISERVATA