Video/ Ternana Avellino (risultato d.c.r. 5-4): highlights e gol. Passano le Fere

La Ternana batte ai calci di rigore l’Avellino e supera il primo turno di Coppa Italia: ad attendere le Fere ai trentaduesimi di finale ci sarà il Bologna. La gara si apre con un brutto fallo subìto da Falletti, che guadagna una buona punizione per gli umbri, ma la conclusione che ne deriva non provoca pericoli alla porta degli irpini. Successivamente, Mignanelli commette un brutto fallo su Peralta e rimedia un cartellino giallo. L’Avellino prova ad impostare in avanti con Aloi, che, poco dopo, termina a sua volta sul taccuino del direttore di gara dopo l’irregolarità ai danni di Falletti. Peralta e Falletti provano dunque la triangolazione, ma il lancio finale per il sudamericano è praticamente imprendibile. La prima, vera occasione del match è della Ternana: Peralta, da due passi, trova il miracoloso salvataggio sulla linea di Silvestri. Poco dopo è D’Angelo a sbloccare il parziale: il giocatore avellinese scaglia una sassata dal limite dell’area di rigore che non lascia scampo al portiere avversario. Passano pochi istanti e Carriero ci prova da fuori area, sfiorando il 2-0. L’Avellino è padrone del campo e Kontek perde una palla sanguinosa, con Mastalli che pesca Bernardotto, il quale solo per un soffio non trova il bersaglio grosso. Accenno di reazione da parte della Ternana, con Agazzi che non inquadra lo specchio. Dopo tre minuti di recupero termina la prima frazione sull’1-0 per i campani.

SECONDO TEMPO

Falletti ci prova da fuori area, ma Forte è bravo a respingere. La Ternana inizia la ripresa con un piglio decisamente diverso, dopo una prima frazione deludente e al 62′ Falletti gonfia la rete per il momentaneo 1-1. Questa l’azione del gol: Salzano pesca Pettinari, il cui tiro scheggia la traversa, ma sulla ribattuta Falletti segna. Poco dopo, ancora Falletti subisce fallo al limite dell’area, ma gli umbri non capitalizzano. Girandola di cambi quando mancano quindici minuti alla fine dei tempi regolamentari. Kontek commette fallo da ultimo uomo su Plescia e si becca il rosso: Ternana in dieci uomini. L’Avellino non riesce a colpire, si va ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI E RIGORI

Nei supplementari arriva il giallo per Paghera. Rizzo pesca Sorensen che serve Matera, ma la sua conclusione viene deviata sulla traversa. Il primo dei due extra-time termina ancora in parità. Nella seconda mini-frazione, grandissima occasione per Sorensen in coda al match, con un colpo di testa a botta sicura che trova il salvataggio di Dossena. La gara scorre via veloce, i calci di rigore sono dietro l’angolo, che infatti arrivano. Parte Plescia che non sbaglia. Paghera si fa respingere il tiro! Tocca poi ad Aloi, che non fallisce! Capone sulla sfera, ma il portiere para. 2-0 Avellino. Tito e Pettinari non sbagliano (3-1). Sulla sfera va De Francesco, ma il suo tiro viene respinto, mentre Mazzocchi non sbaglia (3-2 Avellino). Maniero ha la palla della vittoria, ma centra il palo, con Salzano che ripristina la parità dagli undici metri (3-3). Si va a oltranza: sulla sfera Rizzo che prende il palo e regala il passaggio del turno alla Ternana con la decisiva trasformazione di Furlan (4-3 Ternana).

IL TABELLINO

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (80′ Sorensen), Boben, Kontek, Salzano; Proietti (57′ Paghera), Agazzi; Peralta (80′ Capone), Falletti (76′ Mazzocchi), Furlan; Vantaggiato (57′ Pettinari)

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio, Carriero (79′ Matera), Aloi, D’Angelo (67′ De Francesco), Mignanelli (57′ Tito); Mastalli (67′ Maniero), Bernardotto (57′ Plescia)

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze

Marcatori: 25′ D’Angelo (Ave), 62′ Falletti (Ter) | Sequenza calci di rigore: Plescia (Ave, segnato); Paghera (Ter, parato); Aloi (Ave, segnato); Capone (Ter, parato); Tito (Ave, segnato); Pettinari (Ter, segnato); De Francesco (Ave, parato); Maniero (Ave, parato); Salzano (Ter, segnato), Rizzo (Ave, sbagliato); Furlan (Ter, segnato)

Ammoniti: Mignanelli, Dossena, Proietti, Carriero, Ghiringhelli, Aloi, Matera, Silvestri

Espulsi: 90′ Kontek