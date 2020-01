Video/ Ternana Rende (3-1): highlights e gol. Tris umbro in casa! (Serie C)

Ternana Rende si chiude sul risultato di tre a uno con la Fere che aggiunge alla propria classifica altri punti preziosi. Il video di Ternana Rende si apre con il gol dei rossoverdi al dodicesimo minuto: è la prima occasione vera per i padroni di casa, che con Vantaggiato scaricano un bel diagonale dal limite su cui Savelloni nulla può. Gli umbri premono sull’acceleratore e al sedicesimo affondano il coltello con il bis firmato Partipilo: bel guizzo del giocatore della Ternana, che ruba palla a trequarti campo si infila in area e insacca con un rasoterra preciso. Gli umbri controllano senza problemi e nella ripresa allungano il passo con una splendida punizione di Mammarella, il quale sorprende l’estremo difensore avversario con un gran pallonetto. Il Rende è praticamente inesistente ma torna a galla grazie ad un calcio di rigore che Vitofrancesco riesce ad infilare in rete. Siamo sul tre a uno e nonostante l’aiutino sul rigore concesso dal direttore di gara, il Rende non riesce a trovare il giusto sprint per tornare all’attacco. E’ la Ternana, infatti, a proteggere con autorità un tre a uno che gli permette di salire in classifica. Resta fermo, invece, il Rende, che dovrà dimenticare al più presto questa giornata amara, sia dal punto di vista del risultato che del gioco.

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi (42′ st Proietti), Diakitè, Bergamelli, Mammarella (Cap.); Salzano, Palumbo, Damian (23′ st Defendi); Partipilo (28′ st Furlan); Vantaggiato (28′ st Ferrante), Marilungo (23′ st Torromino). A disp.: Marcone, Tozzo, Celli, Russo, Suagher, Sini, Nesta. All.: Fabio Gallo

Rende (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa (17′ st Ampollini), Bruno, Origlio; Collocolo (37′ st Ndiaye), Murati, Fornito (30′ st Cipolla); Morselli, Rossini (Cap.), Giannotti (17′ st Godano Otranto). A disp.: Palermo, Borsellini, Libertazzi, Germinio, Blaze, Coly. All.: Raffaele Guardia

Arbitro: Paolo Bitonti (Bologna) Assistenti: Simone Teodori (Fermo), Giacomo Pompei Poentini (Pesaro)

Marcatori: 14′ pt Vantaggiato, 18′ pt Partipilo, 8′ st Mammarella, 14′ st Vitofrancesco (R., rig)

Note: Ammoniti: Partipilo (T.), Bruno (R.) Recuperi: 1/3 Spettatori: 5.514 (246 paganti)

