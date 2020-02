Video/ Ternana Virtus Francavilla (0-2): highlights e gol, flop rossoverde (Serie C)

Il video di Ternana Virtus Francavilla regala al pubblico due gol ed una partita abbastanza divertente. Divertente soprattutto per la formazione biancazzurra, che ha sbancato il Libero Liberati di Terni aggiungendo punti importanti alla propria classifica. Gli uomini allenati da Trocini, infatti, si portano al decimo posto in classifica e agganciano momentaneamente la zona playoff. La partita vinta dalla Virtus Francavilla è la seconda in questo girone di ritorno e imprime fiducia in vista del prosieguo in campionato. La partita comincia benissimo per i salentini, che al diciottesimo conquistano un calcio di rigore e lo trasformano con una bella esecuzione di Vazquez. La Ternana, che si trova sotto dopo nemmeno venti minuti, fatica a scuotersi ma non rinuncia a giocare. Il primo tempo, tuttavia, non offre spunti importanti ai rossoverdi che raggiungono gli spogliatoi sullo zero a uno. Nel secondo tempo la Virtus Francavilla approfitta di una Ternana non al massimo della forma per arrotondare il punteggio e mettere in ghiaccio il risultato. Ci pensa Marino al cinquantasettesimo a chiudere la partita con un’inzuccata sugli sviluppi di una punizione battuta da Zenuni. E’ il gol che stende definitivamente una Ternana, che a detta del suo stesso allenatore non è stata cinica come si aspettava. In sala stampa mister Gallo ha infatti masticato amaro per le occasioni sciupate: “Potevamo segnare e poi abbiamo subito il gol. La squadra ha patito questa situazione, è un momento particolare, la sconfitta è meritata”.

VIDEO TERNANA VIRTUS FRANCAVILLA: IL TABELLINO

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli, Parodi, Russo, Bergamelli, Mammarella (13′ st Ferrante), Defendi (Cap.), Palumbo (23′ st Furlan), Verna (11′ st Proietti), Partipilo, Marilungo (13′ st Celli), Vantaggiato (23′ st Torromino). A disp.: Tozzo, Mucciante, Onesti, Sini, Salzano, Niosi. All.: Fabio Gallo

Virtus Francavilla (3-5-2): Poluzzi, Tiritiello, Marino (Cap.), Caporale, Di Cosmo (45′ st Sparandeo), Mastropietro (25′ st Castorani), Zenuni, Risolo (25′ st Albertini), Gallo (33′ st Nunzella), Perez, Vazquez (33′ st Marozzi). A disp.: Costa, Pambianchi, Baclet, Delvino, Setola, Equban. All.: Maximiliano Ginobili

Arbitro: Marco Monaldi (Macerata) Assistenti: Luca Dicosta (Novara), Francesco Perrelli (Isernia)

Marcatori: 17′ pt Vazquez (V.F., rig.), 12′ st Marino

Note: Angoli: 13/2 Ammoniti: Russo e Marilungo (T.); Vazquez, Risolo, Poluzzi e Marozzi (V.F.) Recuperi: 0/6

