Video Tesla Bot, arriva il robot umanoide/ Musk: “Addio lavori pericolosi e noiosi”

Dopo l’auto a guida autonoma, il robot umanoide. Nel video l’annuncio del Tesla bot da parte di Elon Musk. Il prototipo dovrebbe essere presentato il prossimo anno. A Los Angeles, Musk ha spiegato cosa potrà fare: “Eseguirà compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi“. Il robot del futuro è alto 176 centimetri, pesa 56 chilogrammi ed è capace di trasportare pesi fino a 20 chili e di muoversi ad una velocità di circa 8 km/h.

Si tratta di un esperimento ambizioso basato sul supercomputer Dojo (utilizzato da Tesla per addestrare le auto a muoversi per le strade in modo autonomo). I movimenti del robot sono infatti gestiti e coordinati da un autopilot basato sull’intelligenza artificiale. Nella testa sono integrate le telecamere del pilota automatico per rilevare l’ambiente circostante e sarà inserito anche un display per la visualizzazione delle informazioni., mentre la scheda madre invece si trova nel petto. Proprio come una sorta di cervello e cuore.

Video del robot Tesla bot, Musk: “Sarà buono”

Il corpo dell’umanoide Tesla bot annunciato da Elon Musk nel video, sarà mosso da 40 motori: 12 nelle braccia, 12 nelle gambe, 12 nelle mani, due nel collo e due nel torso. Ci saranno sensori per l’equilibrio, per rilevare oggetti, ostacoli, persone, animali o mezzi e altri componenti per esempio per rilevare la forza.

Secondo l’ambizione di Elon Musk, “in futuro, svolgere un lavoro fisico, sarà una scelta”. Il robot potrà eseguire un compito quando gli verrà detto: “Puoi prendere quel bullone e avvitarlo alla macchina usando quella chiave inglese? Sarà buono, ovviamente“, ha assicurato il Ceo di Tesla.

