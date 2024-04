Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO FROSINONE (0-0): LA PARTITA

Torino Frosinone di Serie A apre il pomeriggio del massimo campionato italiano con una partita di basso ritmo e con poche occasioni. I granata escono ancora dallo Stadio Olimpico Grande Torino con un pareggio scialbo arrivato dopo lo 0-0 nel derby della Mole contro la Juventus. La partita inizia subito male per gli uomini di Ivan Juric – squalificato e sostituito da Paro – con Vojvoda che sbaglia un passaggio elementare regalando un grande brivido ai tifosi granata che vengono salvati dall’ottima uscita con i piedi di Milinkovic-Savic. Per vedere la prima occasione del Torino bisogna aspettare per via di un Frosinone molto pericoloso in fase offensiva. Al 14′ è Soulé a sfiorare il vantaggio con una giocata personale condita con tunnel a Ricardo Rodriguez per liberare lo specchio della porta e calciare di poco fuori.

Ci prova anche Valeri al 22′ quando calcia con il mancino da fuori area senza trovare la porta e dopo uno schema da corner che lo aveva liberato dalla marcatura. Il Torino esce intorno alla mezz’ora con Bellanova che trova spazio sulla destra e riesce a servire Vlasic all’interno dell’area. Il croato calcia male ma la deviazione finisce sui piedi di Tameze che serve Zapata libero dalla marcatura con il 91 che colpisce male il pallone e lo spedisce lontano dalla porta. Molto più piatto, invece, il secondo tempo dove si segnalano solo tre occasioni con Okereke che calcia da fuori area ma trova Turati e Cheddira poco freddo davanti a Milinkovic-Savic dopo un ottimo scambio con Brescianini.

