DIRETTA/ Torino Frosinone video streaming tv: i precedenti sono a favore granata (Serie A, 21 aprile 2024)

DIRETTA TORINO FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Torino Frosinone pone di fronte due formazioni che si affrontano quest’oggi per l’undicesima volta all’interno della propria epopea. L’ago della bilancia pende dalle parti del Torino con ben 5 vittorie. Le restanti 5 partite hanno evidenziato tre successi per il Frosinone e due pareggi. La prima scritta giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 26 settembre 2009, terminata con un pareggio con il risultato di 2-2. Torino che ebbe la meglio nella sfida di ritorno vincendo nel Marzo del 2010.

DIRETTA/ Torino Frosinone Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (21 aprile 2024)

La prima partita giocata tra queste due squadre è quella del 23 agosto 2015 con il successo del Torino in trasferta grazie a reti di Quagliarella e Baselli. Frosinone che ha battuto il Torino tre volte nella propria storia seppur mai in serie A. La formazione laziale ha ottenuto due successi in serie B ed uno in Coppa Italia. L’ultima partita giocata tra le due formazioni risulta essere quella di andata con un pareggio a reti bianche con ben sei cartellini gialli e fare da contorno. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Napoli Frosinone (risultato finale 2-2): occasione sprecata dai partenopei! (14 aprile 2024)

DIRETTA TORINO FROSINONE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Non ci sono molti modi per seguire la diretta di Sassuolo Lecce, infatti la Serie A è una esclusiva della piattaforma di streaming online di Dazn, che infatti l’abbonamento a questa piattaforma è l’unico modo per seguire il match. In alternativa la si può commentare insieme su questa pagina.

TORINO FROSINONE: CIOCIARI CON L’ACQUA ALLA GOLA!

Tutt’altro che scontata questa diretta di Torino Frosinone dove si affronteranno per la 33esima giornata di Serie A oggi 21 aprile alle ore 15. Il Toro arriva a questo match dopo un pareggio nel derby della Mole contro la Juventus per 0-0.

Formazioni Napoli Frosinone/ Quote: moduli speculari a confronto (Serie A, 14 aprile 2024)

Attualmente si trovano al nono posto in classifica e sperano di poter ottenere un piazzamento che dia accesso alle competizioni europee. Dall’altra parte del campo, il Frosinone lotta per non retrocedere, essendo attualmente al diciottesimo posto dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro il Napoli.

DIRETTA TORINO FROSINONE: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo come di consueto l’attenzione dalla diretta di Torino Frosinone alle probabili formazioni cercando di capire chi può sbaragliare le carte in tavola: Juric punti su Vlasic, in grande spolvero nell’ultimo periodo. Il trequartista è stato molto pericoloso sia in zona gol che nel fornire assist ai compagni, e la sua presenza potrebbe essere fondamentale per l’attacco del Toro.

Per il Frosinone, non può mancare Soule, il talento in prestito dalla Juventus. Tuttavia, è da notare che viene da un errore su calcio di rigore contro il Napoli, ma la squadra si affiderà comunque alla sua qualità e al suo contributo in fase offensiva.

TORINO FROSINONE, LE QUOTE

Vediamo le quote della diretta di Torino Frosinone, questa volta prese dal sito della Sisal: il segno 1 è stato quotato a 1,8 mentre il segno X a 4,2 mentre la vittoria del Frosinone a 3,8.











© RIPRODUZIONE RISERVATA