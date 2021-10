Video/ Torino Juventus (0-1) gol e highlights: Locatelli decide il derby della Mole

VIDEO TORINO JUVENTUS (0-1): LOCATELLI DECIDE IL DERBY

Il derby tra Torino e Juventus viene deciso dal centrocampista bianconero Locatelli nel finale di gara. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. La prima occasione è a favore della Juventus! Kean punta Bremer entra in area e calcia non trovando la rete per pochissimo. Errore da matita rossa di Pobega che buca l’intervento favorendo Rabiot che serve McKennie, quest’ultimo si divora il gol. Ancora McKennie pericoloso servito da Rabiot, la sua conclusione termina alta. Azione personale di Singo che punta Alex Sandro e poi calcia, la sfera termina di poco fuori. Primo quarto d’ora di un derby che ha visto la Juventus avere tre occasioni importanti. Brekalo la mette in mezzo da calcio d’angolo, Chiellini respinge di testa. Ola Aina serve Lukic in area da fallo laterale, il colpo di testa del centrocampista termina fuori per pochissimo. Azione personale di Brekalo che prova ad imbeccare Singo, chiude tutto Alex Sandro. Siamo intanto giunti alla mezzora, non si sblocca la gara. Rabiot prova a servire Kean, servizio troppo lungo. Percussione centrale di Pobega che arriva dal limite dell’area e calcia, Szczesny blocca centrale. Grandissimo tiro di Mandragora che trova l’ottima risposta di Szczesny. Torino che in questo finale di prima frazione ha preso il pallino del gioco in mano. Kean parte in contropiede con la sfera che arriva sui piedi di Locatelli, il suo tiro è deviato in corner. La prima frazione tra Torino e Juventus termina a reti bianche.

VIDEO TORINO JUVENTUS: IL SECONDO TEMPO

Nella Juventus entra Cuadrado ed esce Kean. Milinkovic-Savic prova a servire Sanabria, Szczesny blocca. Alex Sandro la prende di testa da due passi ma trova la grandissima risposta di Milinkovic-Savic. Cuadrado ci prova con il sinistro, ancora reattivo Milinkovic-Savic. Sanabria commette fallo su De Light e si becca il giallo. Bremer anticipa Chiesa e fa ripartire il Torino. Cuadrado entra in area e subisce la rimonta di Pobega, proteste dei bianconeri ma per il direttore di gara è tutto regolare. Lukic ferma con un fallo Alex Sandro e si prende il giallo. Mandragora ferma con le cattive Locatelli e si prende il cartellino giallo. Locatelli ci prova dal limite dell’area ma non trova lo specchio della porta. Ci prova Linetty dopo un calcio d’angolo, la sfera viene allontanata dalla difesa bianconera. Manca meno di un quarto d’ora alla fine di una gara che resta equilibratissima. Rabiot scende sulla sinistra e pesca Chiesa, Ansaldi compie una chiusura prodigiosa. Ansaldi anticipa Chiellini che commette fallo e si becca il giallo. Locatelli sblocca il derby! Assist di Chiesa per l’ex Sassuolo che calcia e porta avanti i bianconeri. Juventus ora impegnata a difendere il prezioso vantaggio. Quattro i minuti di recuperare. Grandissima conclusione di Kulusevski che termina la sua corsa contro sul palo! Termina il match tra Torino e Juventus, Locatelli decide il derby.

VIDEO TORINO JUVENTUS: IL TABELLINO

Marcatore: st. 42′ Locatelli (J)

Ammoniti: st 11′ Sanabria (T), 17′ Lukic (T), 20′ Mandragora (T), 37′ Chiellini (J)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina (dal 22′ st. Ansaldi); Lukic (dal 22′ st. Linetty), Brekalo (dal 39′ st. Rincon); Sanabria (dal 22′ st. Baselli). A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Buongiorno, Vojvoda, Kone, Warming, Verdi. All. Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bernardeschi (dal 35′ st. Kulusevski), Locatelli, Rabiot; Chiesa (dal 44′ st. Kaio Jorge), Kean (dal 1′ st. Cuadrado). A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Pellegrini, Bonucci, Bentancur. All. Allegri.

Arbitro: Valeri di Roma

