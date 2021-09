Video/ Torino Lazio (1-1) gol e highlights: Immobile risponde a Pjaca (Serie A)

La Lazio continua a fare fatica in campionato e conquista nel finale un punto d’oro sul campo del Torino, come possiamo ammirare nel video Torino Lazio 1-1. Alla rete del subentrato Pjaca risponde Immobile su rigore in pieno recupero. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni di una gara in cui i granata meritavano qualcosa in più. Prima dell’inizio un minuto di silenzio per ricordare Romano Fogli. I padroni di casa battono il calcio d’inizio. Ottimo inizio da parte dei granata. Reina rilancia e pesca Immobile che allarga per Felipe Anderson, chiude Rodriguez. Prima conclusione di Brekalo che non trova la porta. Milinkovic-Savic serve Immobile che prova il pallonetto ma non trova la porta. Mandragora si prende il giallo per il fallo su Akpa-Akpro. Siamo giunti intanto al ventesimo minuto di gioco, la gara resta sullo zero a zero. Immobile calcia con il destro, tiro centrale facile preda di Milinkovic-Savic.

Scontro tra Immobile e Bremer, resta a terra il difensore granata. Problema alla caviglia, vediamo se riuscirà a continuare. Si sta scaldando Zima. Bremer rientra in campo. Felipe Anderson prende la sfera ad Aina costringendolo al fallo, giallo per l’esterno. Gioco pericoloso di Brekalo su Marusic, arriva il giallo. Marusic sbaglia il retropassaggio e serve Sanabria che entra in area ma la mette fuori. Linetty appoggia per Brekalo che non trova la porta. Brekalo per Pobega che crossa e trova Bremer che non colpisce bene. Bel cross di Aina che trova Sanabria, il colpo di testa è deviato da Reina sulla traversa. Lazio che sta rischiando tantissimo in questo finale di prima frazione. Giallo per Marusic. La prima frazione tra Torino e Lazio termina sullo zero a zero.

VIDEO TORINO LAZIO: SECONDO TEMPO

Prima di vedere il video Torino Lazio, raccontiamo anche il decisivo secondo tempo con i due gol. Azione personale di Felipe Anderson che crossa, Pedro non ci arriva. Singo pesca per Sanabria, il colpo di testa è facile preda di Reina. Siamo giunti all’ora di gioco, non si sblocca la gara. Fallo di Milinkovic-Savic su Aina e giallo per il centrocampista. Girandola di cambi nelle due compagini, il risultato non si sblocca. Lazzari e Felipe Anderson provano a scambiare, chiude bene Ansaldi. Luiz Felipe in ritardo su Brekalo, giallo per lui. Milinkovic Savic ci prova da fuori area ma non trova lo specchio. Risponde Ansaldi con il sinistro, Lazzari la mette in angolo. Pjaca! La sblocca il Torino! Cross di Singo con Pjaca che anticipa Lazzari e porta avanti il Torino.

Ancora Pjaca pericoloso, respinge Reina. Djidj ci arriva di testa e per poco non trova il gol per chiudere la gara. Azione personale di Felipe Anderson, il cross non trova nessuno. Ansaldi serve un gran pallone per Pjaca che aggancia male e perde l’occasione. Immobile di testa a botta sicura, salva Milinkovic-Savic. Rigore per la Lazio! Didji si lascia anticipare da Muriqi e lo mette giù! Sul dischetto ci va Immobile che trova la rete del pareggio! La Lazio ha ripreso il match in pieno recupero. Termina il match, la Lazio si salva a Torino.

IL TABELLINO

Marcatore: 31′ st Pjaca, 46′ st rig Immobile

Ammoniti: pt 17′ Mandragora (T) ; pt 32′ Aina (T), 37′ Brekalo (T), 47′ Marusic (L), st 14′ S. Milinkovic-Savic (L), 20′ Luiz Felipe (L)

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora (st 16′ Lukic), Aina (st 16′ Ansaldi); Linetty (28′ Rincon), Brekalo (st 28′ Pjaca); Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Zima, Buongiorno, Vojvoda, Baselli, Verdi, Warming. All. Juric.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic (st 16′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Akpa-Akpro, Cataldi, Lucas Leiva, Luis Alberto (st 1′ Milinkovic-Savic); Moro (st 1′ Pedro), Immobile, Felipe Anderson. A disp: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Basic, Escalante, Muriqi, Romero. All. Martusciello.

Recupero: pt 2′; st 4′

VIDEO TORINO LAZIO





