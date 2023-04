Video/ Torino Roma (0-1) gol e highlights: Dybala su rigore piega i granata

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO ROMA: IL SOLITO DYBALA!

Un gol di Dybala su rigore all’alba del match basta alla Roma per piegare il Torino in casa e volare al terzo posto in graduatoria scavalcando Milan e Inter. Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti del match. Rigore a favore della Roma dopo appena sei minuti di gara! Zalewski calcia dal limite, Schuurs con il braccio in scivolata la tocca, giallo e penalty. Dybala! La sblocca la Roma su calcio di rigore! Tiro centrale con Milinkovic-Savic che non riesce ad intervenire.

El Shaarawy ferma Ricci con un fallo, giallo per lui. Radonjic in mezzo, prova a colpire Singo che disturba Sanabria. Ricordiamo che Mourinho ha messo in panchina sia Belotti che Abraham. Rodriguez ci prova da fuori area, la sfera sfiora il palo. Siamo intanto giunti al ventesimo minuti di gara, decide al momento Dybala su rigore. Il Torino non riesce a pungere con la Roma che si difende bene, la prima frazione vede i giallorossi avanti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO ROMA: I GIALLOROSSI RESISTONO!

Ricardo Rodriguez al centro, Miranchuk ci arriva di testa e trova la riposta miracolosa di Rui Patricio! Azione personale di Singo che prova ad entrare in area, ottima la chiusura di Llorente. Intanto Juric inserisce Pellegri e Vlasic per Sanabria e Ricci. Il Torino quindi mischia le carte in tavola quando manca mezzora alla fine, decide sempre il calcio di rigore di Dybala. Problema ad una mano per Solbakken, al suo posto c’è Matic. Esattamente il problema accusato è alla spalla. Milinkovic-Savic si prende il giallo per proteste dopo un angolo concesso alla Roma. Pellegri calcia da fuori area, Smalling smorza il tiro facile preda di Rui Patricio. Grandissima occasione per Abraham su passaggio di Matic, il centravanti stoppa di petto e poi calcia fuori. Termina il match, la decide Dybala. Vittoria pesantissima per i giallorossi in zona Champions.

IL TABELLINO

Marcatori: pt 8′ Dybala (r)(R)

Ammoniti: pt 7′ Schuurs (T), pt 11′ El Shaarawy (R), st 33′ Gineitis (T), st 36′ Milinkovic-Savic (T)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (st 17′ Djidji), Schuurs, Buongiorno (st 34′ Lazaro); Singo, Ricci (st 17′ Vlasic), Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic (st 34′ Karamoh); Sanabria (st 17′ Pellegri). A disp. Fiorenza, Gemello, Vojvoda, Adopo, Bayeye, Linetty, Seck. All. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken (st 28′ Matic), El Shaarawy (st 24′ Pellegrini); Dybala (st 38′ Abraham). A disp. Boer, Svilar, Ibanez, Belotti, Celik, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All. Mourinho.

Arbitro: Colombo di Como (ass- Passeri e Costanzo; IV Mariani; Var Mazzoleni; Avar Abbattista)

