Video/ Torino Udinese (1-0) gol ed highlights: Juric di misura sale a quota 30!

VIDEO TORINO UDINESE (1-0): DECIDE KARAMOH

Primo tempo molto equilibrato del video Torino Udinese con due squadre che i primi 45 minuti non regalano troppe emozioni. Protagonista assoluto dei primi 45 minuti è sicuramente il portello Udinese silvestri il quale realizza diverse parate che tengono in piedi la sua formazione a discapito degli attacchi della compagine granata. Udinese che parte meglio nel primo tempo ma poi deve soccombere le azioni della formazione torinese che con Karamoh e Miranchuk si fa vedere più volte dalle parti di silvestri che respinge ottimamente con la divisa della formazione bianconera un po’ troppo leggera delle marcature. Paura per Success con il giocatore che indica un problema muscolare ma tuttavia dopo qualche minuto rientra in campo riprendendo la sua corsa facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti dico sia l’Udinese soprattutto dopo l’infortunio accorso a Gerard Deulofeu.

Dopo 45 minuti la gara termino in pareggio squadra che vado all’intervallo si riposeranno per poi attaccare nel secondo tempo cercando di trovare il goal del vantaggio. Nel secondo tempo basta la rete di Karamoh, ben servito da Aina, per regalare la vittoria al tecnico ex Verona Juric che batte Sottil di misura per 1-0. Lo stesso francese, poi, esce dal campo per infortunio lasciando lo spazio a Vlasic. Udinese che non trova le posizioni giuste in campo e Torino che porta a casa la vittoria vincendo tra le proprie mura, mantenendo anche la porta inviolata.

VIDEO TORINO UDINESE: IL TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty(31’st Vieira), Vojvoda; Karamoh(10’st Vlasic), Miranchuk(42’st Adopo); Sanabria(43’st Seck). A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. Allenatore: Juric

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol(40’st Ebosse), Perez(40’st Pafundi); Ehizibue(27’st Ebosele), Samardzic(27’st Thauvin), Walace, Arslan(15’st Lovric), Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Sottil

Reti: 4’st Karamoh(T)

Ammonizioni: Lovric(U); Ola Aina(T)

VIDEO TORINO UDINESE: GOL ED HIGHLIGHTS











