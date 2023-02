DIRETTA/ Torino Udinese video streaming tv: sono 15 gli incroci dal 2000 a oggi

DIRETTA TORINO UDINESE: I TESTA A TESTA

Dal 2000 a oggi la diretta di Torino Udinese si è disputata in Piemonte in ben quindici occasioni. Il bilancio è in favore dei granata che hanno vinto otto volte rispetto alle cinque degli ospiti mentre sono appena due i pareggi. L’ultimo precedente in casa dei granata è un 2-1 del 22 novembre 2021. La partita in questione fu aperta all’ottavo di gioco da un gol di Brekalo. Il raddoppio lo siglò in apertura di ripresa Bremer. Nel finale gli ospiti trovarono la via della rete della bandiera con Forestieri.

L’Udinese non vince in trasferta contro i granata dal 12 dicembre del 2020. La partita in questione terminò col risultato finale di 2-3. Gli ospiti erano andati avanti al minuto 24 con Pussetto. Il raddoppio lo siglava de Paul all’inizio della ripresa. In tre minuti però i granata la pareggiarono grazie a Belotti e Bonazzoli. Pari che durò poco per una gara decisa da una giocata di Nestorovski appena due minuti dopo il pari dei granata. (Matteo Fantozzi)

TORINO UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Udinese non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

TORINO UDINESE: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Udinese, in diretta domenica 5 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Olimpico Grande Torino, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Squadre che dopo la penalizzazione della Juventus possono sognare il settimo posto e la Conference League. Torino scottato dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina che ha fatto sfumare una grande occasione per nobilitare la stagione, in un momento positivo confermato dalla rimonta in campionato in casa dell’Empoli.

Al settimo posto al momento c’è proprio l’Udinese con 2 lunghezze di vantaggio sui granata. Friulani che sono reduci da un pareggio interno contro il Verona, l’arrivo di Thauvin ha risollevato un po’ il morale dopo l’infortunio di Deulofeu, tegola importante per i bianconeri. Torino corsaro a Udine nel match d’andata del 23 ottobre scorso, i friulani hanno vinto contro i granata nell’ultimo precedente interno, 2-0 il 6 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Torino Udinese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Per il Torino, Ivan Juric schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success.

TORINO UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.35.

