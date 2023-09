Video/ Torres Carrarese (2-0) gol e highlights: sardi in vetta (19 settembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS TORRES CARRARESE: SIGILLO DI SCOTTO

Video, gol e highlights Torres Carrarese, gara valevole per la quarta giornata della Serie C Girone B, conclusasi 2-0 in favore dei padroni di casa, a punteggio pieno dopo quattro partite. Primo tempo non semplice per i sardi, perché la Carrarese si dimostra formazione solida e ha davanti due giocatori di spessore come Simeri e Panico. Al 25′ è proprio quest’ultimo con un diagonale da sinistra a spaventare il pubblico di casa. Al 36′ è Simeri a scappare centralmente ma la sua potente conclusione è centrale e Zaccagno respinge.

Nel secondo tempo Ruocco parte dalla sua posizione preferita, a sinistra, si accentra e segna col diagonale. La rete cambia l’inerzia della sfida e porta coraggio alla Torres. Gli ospiti, invece, sono costretti a sbilanciarsi e a subire la ripartenza rossoblù con Zecca che, lanciato in area, viene buttato a terra da una spallata di un difensore. Scotto si conferma rigorista e goleador siglando al 73′ la rete che chiude la partita. Poi Zaccagno compie altre due parate prodigiose sui tiri di Schiavi e Morosini e nel recupero para addirittura un calcio di rigore a Morosini.

VIDEO TORRES CARRARESE, IL TABELLINO

TORRES: Zaccagno A., Idda R., Antonelli N., Dametto P., Zecca G. (dal 42′ st Fabriani C.), Giorico D. (dal 42′ st Masala A.), Mastinu G. (dal 23′ st Kujabi K.), Liviero M., Ruocco F., Scotto L. (dal 34′ st Cester S.), Fischnaller M. (dal 42′ st Menabo S.). A disposizione: Garau P., Diakite A., Goglino P. A., Lora F., Nunziatini F., Pelamatti A., Pinna R., Sanat A., Siniega G., Verduci G. All. Greco

CARRARESE: Bleve M., Coppolaro M., Illanes J., Imperiale M., Zanon S. (dal 21′ st Grassini D.), Della L. S. (dal 16′ st Belloni N.), Schiavi N., Palmieri R. (dal 16′ st Zuelli E.), Cicconi M. (dal 34′ st Morosini L.), Simeri S. (dal 16′ st Capello A.), Panico G. A disposizione: Mazzini S., Tampucci T., Capezzi L., Cartano R., Cerretelli F., Di Gennaro M., Opoola M. O., Raimo A., Sementa M. All. Dal Canto

MARCATORI: 14′ st Ruocco F. (Torres) , 29′ st Scotto L. (Torres) .

AMMONITI: 13′ pt Illanes J. (Carrarese), 22′ pt Cicconi M. (Carrarese).

