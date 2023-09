DIRETTA/ Torres Carrarese (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA TORRES CARRARESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Andiamo a studiare i precedenti della diretta di Torres Carrarese, una intrigante sfida tra le due squadre che occupano a punteggio pieno il primo posto nella classifica del girone B di Serie C. Si tratta di una partita che ha avuto i primi episodi soltanto nello scorso campionato: la Torres era riuscita a uscirne imbattuta con una vittoria e un pareggio, allo Stadio dei Marmi aveva risolto un rigore trasformato da Stefano Scappini mentre al Vanni Sanna, nel match di ritorno, era successo tutto nel primo tempo con le marcature di Adama Diakite per la Torres e Kleis Bozhanaj per la Carrarese.

Possiamo anche notare, per approfondire il quadro, che i due allenatori Alfonso Greco e Alessandro Dal Canto si sono incrociati due volte: una vittoria per l’attuale tecnico della Torres e un pareggio, questo il bilancio che Greco ha nei confronti dell’avversaria toscana di oggi mentre Dal Canto ha un pareggio e una sconfitta contro gli isolani. Sarà come detto una bella partita: una delle due squadre potrebbe andare in fuga e porre già un’ipoteca, per quanto sia presto dirlo, sulla promozione diretta in Serie B che sarebbe certamente clamorosa per la Torres… (agg. di Claudio Franceschini)

TORRES CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TORRES CARRARESE: SFIDA AL VERTICE!

Torres Carrarese, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Si affrontano le due squadre che guidano a punteggio pieno, con 9 punti conquistati in 3 partite, la classifica del girone B. La Torres arriva all’appuntamento dopo l’esaltante vittoria nel derby in casa dell’Olbia, con i rossoblu che hanno calato il tris dopo i successi contro Recanatese e Rimini.

Alla Carrarese è bastato invece un gol contro la Vis Pesaro per fare filotto dopo i successi contro Fermana e Arezzo, con i marmiferi che arrivano all’appuntamento dello scontro al vertice dopo aver subito finora solamente un gol in campionato. Le due squadre si sono affrontate a Sassari per l’ultima volta in Serie C nella scorsa stagione, il 6 aprile scorso al “Sanna” il confronto fra Torres e Carrarese era terminato in parità col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Torres Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Per la Torres, Alfonso Greco schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zecca, Mastinu, Giorico, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Bleve, Imperiale, Illanes, Di Gennaro. Grassini, Palmieri, Cicconi, Schiavi, Belloni, Simeri, Capello.

TORRES CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torres Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Torres con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











