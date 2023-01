Video/ Tottenham Arsenal (0-2) gol e highlights: Conte sconfitto, i Gunners allungano

VIDEO TOTTENHAM ARSENAL 0-2

Ancora una vittoria per l’Arsenal, che batte il Tottenham nel derby e consolida la vetta. Il derby di Londra si apre con un autogol sfortunato di Lloris. Al 14′ Saka va sul fondo e crossa col destro, il portiere prova a respingere ma sbaglia e la palla rotola nella propria porta. Il Tottenham prova a rispondere al 18′: imbucata di Sessegnon per Son, che si presenta di fronte a Ramsdale ma viene murato la portiere avversario. Al 20′ ancora Nketiah che entra in area e fa partire un tiro cross ma la difesa di casa respinge bene. Al 25′ palo dei Gunners! Gran tiro da fuori area di Thomas con la palla colpita al volo, dritta sul palo! Il raddoppio arriva al 36′ con Odegaard: rasoiata da fuori area che si infila nell’angolo della porta per il 2 a 0 micidiale! L’arbitro assegna tre minuti di recupero e proprio al 45’+3 Kane ci prova con un colpo di testa ravvicinato dopo un cross da destra di Hojbjerg.

TOTTENHAM ARSENAL: GUNNERS IMPRENDIBILI

Nel secondo tempo il Tottenham dà il tutto per tutto provando a riprenderla. I padroni di casa ci provano prima con Kulusevski e Kane, poi con Sessegnon, Richarlison e Son, ma Ramsdale è sempre attento a bloccare. Al 49′ Tottenham porta avanti un’azione personale, rientra sul sinistro e sfodera un tiro che termina non lontano dall’incrocio della porta. Un minuto dopo ancora Spurs con Kane. Al 52′ Kane pesca in area Sessegnon, questo ci prova con un sinistro incrociato da posizione ravvicinata ma c’è Ramsdale a fare la guardia. Al 56′ ancora Kulusevski. Dall’80’ gli Spurs spingono con Richarlison e Son ma la rete non arriva. L’Arsenal vince 2-0 nel derby e vola a +8 sul Manchester City.

VIDEO TOTTENHAM ARSENAL 0-2: IL TABELLINO

TOTTENHAM-ARSENAL 0-2

MARCATORI: 14’ Aut. Lloris, 36’ Odegaard

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Romero, Dier, Lenglet (88’ Davies); Doherty (71’ Richarlison), Sarr (76’ Bissouma), Hojbjerg, Sessegnon (76’ Perisic); Kulusevski (88’ Gil), Son; Kane.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (85’ Tomiyasu); Partey, Xhaka, Odegaard; Saka, Nketiah, Martinelli (79’ Tierney).

Arbitro: Pawson

Ammoniti: Romero (T), Sessegnon (T), Sarr (T), Martinelli (A), Lenglet (T)

