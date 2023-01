Diretta/ Tottenham Arsenal streaming video tv: North London Derby! (Premier League)

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL: GRANDE DERBY!

Tottenham Arsenal, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la 20^ giornata della Premier League inglese. Una delle sfide più classiche del campionato d’oltremanica va in scena, il North London Derby con i Gunners che si presentano all’appuntamento da primi in classifica, 11 lunghezze avanti rispetto agli Spurs quinti anche dopo l’ultimo pareggio interno contro il Newcastle.

Arsenal comunque ancora primo a +5 sul Manchester City secondo ma il derby può essere un’insidia non da poco, con il Tottenham di Antonio Conte chiamato a rientrare in zona Champions League, ora distante 2 lunghezze, dopo aver riscattato il ko interno contro l’Aston Villa calando il poker nella trasferta sul campo del Crystal Palace. Il 12 maggio scorso gli Spurs hanno vinto 3-0 l’ultimo derby casalingo contro l’Arsenal, che non vince in casa del Tottenham dallo 0-1 del 16 marzo 2014.

DIRETTA TOTTENHAM ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Arsenal sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport (canale numero 203, Sky Sport Football), che detiene i diritti delle sfide della Premier League inglese comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Tottenham Arsenal, match che andrà in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Per il Tottenham, Antonio Conte schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lloris; Lenglet, Dier, Romero; Perisic, Hojbjerg, Bissouma, Doherty; Son, Bryan; Kane. Risponderà l’Arsenal allenato da Mikel Arteta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ramsdale; Zinchenko, Gabriel, Saliba, White; Xhaka, Partey, Odegaard; Martinelli, Nketiah, Saka.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tottenham Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Tottenham con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











