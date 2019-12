Video/ Tottenham Chelsea (0-2): highlights e gol, Willian punisce Mourinho

Al New White Hart Lane di Londra il Chelsea supera in trasferta il Tottenham per 2 a 0. Come si vede nel video Tottenham Chelsea, nelle fasi iniziali del primo tempo sono gli ospiti a partire meglio, riuscendo pure a passare in vantaggio al 12′ grazie allo spunto vincente di Willian, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa, sin dai primi minuti del match, appaiono un po’ in difficoltà e tentano di reagire con un paio di giocate imprecise da parte di Kane e Son. Tuttavia nel recupero, precisamente al 45’+4′, Willian realizza la doppietta personale trasformando il calcio di rigore concesso, con l’aiuto del VAR, a causa del fallo commesso dal portiere Gazzaniga ai danni dell’ex viola Marcos Alonso. Il raddoppio aiuta la squadra allenata dal tecnico Lampard a partire bene pure nella ripresa, sfiorando addirittura il possibile tris con il solito Abraham. Le cose si complicano poi ulteriormente per gli uomini di mister Mourinho, rimasti in inferiorità numerica a partire dal 62′ a causa dell‘espulsione per condotta violenta di Son, individuato dal VAR come colpevole di un gesto evitabile in un contrasto con l’ex romanista Rudiger. Nemmeno gli 8 minuti di recupero assegnati dall’arbitro consentono agli Spurs di evitare la sconfitta da lì al triplice fischio finale. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono al Chelsea di salire a quota 32 nella classifica di Premier League mentre il Tottenham non si muove, rimanendo fermo a 26 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Chelsea abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 54,3%, supportato anche da un maggior numero di tocchi, ovvero 742 a 649, e di passaggi, 547 a 457. I padroni di casa hanno effettuato più recuperi, 19 a 15, e contrasti, 19 a 16, che non sono però bastati a contrastare quanto di buono fatto dagli ospiti in fase offensiva, dove spicca il 13 a 5 nelle conclusioni complessive, delle quali 3 a 1 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Chelsea è stata la squadra più fallosa a causa dell’11 a 8 nel computo dei falli e l’arbitro inglese Anthony Taylor, oltre ad aver espulso Son con un rosso diretto tra gli Spurs con l’aiuto del VAR, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Dele Alli, Gazzaniga, Sissoko ed Alderweireld da un lato, Zouma, Kovacic e Rudiger dall’altro.

IL TABELLINO

Tottenham-Chelsea 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 12′, 45’+4′ RIG. Willian(C).

TOTTENHAM (4-2-3-1) – Gazzaniga; Vertonghen(74′ Rose), Alderweireld, Sanchez, Aurier; Sissiko, Dier(46′ Eriksen); Son, Dele Alli, Lucas(74′ Ndombele); Kane. All.: José Mourinho.

CHELSEA (3-4-2-1) – Arrizabalaga; Tomori, Rudiger, Zouma; Alonso, Kovacic(68′ Jorginho), Kantè, Azpilicueta(80′ James); Mount, Willian; Abraham(80′ Batshuayi). All.: Frank Lampard.

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra).

Ammoniti: 31′ Zouma(C); 43′ Dele Alli(T); 43′ Kovacic(C); 45’+3′ Gazzaniga(T); 58′ Sissoko(T); 67′ Alderweireld(T); 78′ Rudiger(C).

Espulsi: 62′ Son(T).