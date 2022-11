Video/ Tottenham Liverpool (1-2) gol ed highlights: Klopp batte Conte, super Salah!

VIDEO TOTTENHAM LIVERPOOL (1-2): FESTA PER I REDS

Video del primo tempo di Tottenham Liverpool che presenta tanti episodi ed emozioni. Il primo è a tinte reds perché Nunez trova il modo di impensierire Lloris ben due volte ma senza trovare la gioia del gol. Gioia del gol che invece viene trovata da Momo Salah che batte Lloris e fa il gol dello 0-1. Ottima prova di Robertson sulla fascia mancina che sta giocando un grande match. Tottenham che si aggrappa al sokito Kane che però non trova le giuste giocate, un po’ solitario l’ex Leicester. Non trova il pari il Tottenham ed addirittura si complica la vita quando a pochi minuti dalla fine del primo tempo regala la palla a Salah che deve solamente battere Lloris e trova la doppietta personale e duplice fischio del direttore di gara. Momo Salah, al momento, sta gelando i londinesi.

DIRETTA/ Tottenham Liverpool (risultato finale 1-2): non basta Kane, vittoria Reds

Secondo tempo del big match inglese che vede il Tottenham attaccare costantemente la porta dei Reds difesa da Alisson. Lo stesso portiere brasiliano è bravissimo a negare il gol a Perisic dopo il colpo di testa ma non può nulla quando Kukusevski, appena entrato, inventa per la Kane che fredda l’ex Roma e fa 1-2. Salah va vicinissimo al tris e poi si torna verso la porta della Roma con l’ottima parata di Alisson. Spreca Lenglet sotto porta e Tottenham che non trova il pari nonostante il forcing finale. Vittoria Klopp che ha la meglio su Conte, sul segno del solito Momo Salah.

Diretta/ Chelsea Arsenal (risultato finale 0-1): derby deciso da Gabriel Magalhaes!

VIDEO TOTTENHAM LIVERPOOL: IL TABELLINO

TOTTENHAM (3-5-1-1): Lloris; Davies, Lenglet, Dier; Emerson (69′ Doherty), Bentancur, Bissouma (89′ Lucas), Hojbjerg, Sessegnon (69′ Kulusevski); Perisic; Kane. All. Conte

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Fabinho, Elliott (74′ Jones), Thiago Alcantara; Firmino (74′ Henderson), Nunez (88′ Gomez), Salah (90′ Chamberlain). All. Klopp

ARBITRO: Andy Madley

GOL: 11′ e 39′ Salah (L), 70′ Kane

AMMONITI: Antonio Conte per proteste

VIDEO TOTTENHAM LIVERPOOL: GOL ED HIGHLIGHTS

LEGGI ANCHE:

Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 15^ giornata in Inghilterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA