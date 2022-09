Video/ Tottenham Marsiglia (2-0) gol ed highlights: decide Richarlison!

VIDEO TOTTENHAM MARSIGLIA (2-0): CONTE, BUONA LA PRIMA

Il Tottenham esordisce nella Champions League 2022/23 con una vittoria di fronte al proprio pubblico, meraviglioso dal primo all’ultimo minuto, incitando la squadra e cantando anche nel primo tempo, quando gli Spurs hanno subito pesantemente gli attacchi del Marsiglia, ma hanno saputo soffrire da squadra, difendendosi in maniera ordinata e compatta, come scopriremo nel video Tottenham Marsiglia. Infatti, nonostante la supremazia nel possesso palla, i francesi non hanno creato particolari occasioni da gol, sporcando i guantoni di Lloris soltanto nel recupero, con una pregevole conclusione di Guendouzi da fuori area. CLICCA QUI PER IL VIDEO TOTTENHAM MARSIGLIA (2-0)

Nel secondo tempo la musica cambia, ed al 47esimo arriva l’episodio che cambia totalmente l’inerzia del match: Son scappa in contropiede e si invola verso la porta avversaria, Mbemba prova a recuperarlo con un intervento disperato ma travolge totalmente il numero 7 coreano. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso, considerando l’azione una potenziale chiara occasione da rete. Entra Kulusevski e contribuisce ad alzare i ritmi, con l’OM che si chiude in difesa. Impatto devastante dell’ex Juventus. Al 76esimo gli inglesi passano in vantaggio: Perisic salta secco il diretto marcatore, va al cross, e Richarlison di testa non sbaglia. Cinque minuti più tardi l’ex attaccante dell’Everton realizza la personalissima doppietta, svettando ancora una volta più in alto di tutti e gonfiando la rete con una torsione tanto bella quanto difficile. Il Tottenham di Antonio Conte vince 2-0.

VIDEO TOTTENHAM MARSIGLIA (2-0): IL TABELLINO

Tottenham – Olympique Marsiglia 2-0

Marcatori: 76′ 81′ Richarlison

Tottenham (3-4-2-1): Lloris, Romero (73′ Tanganga), Dier, Lenglet (73′ Davies), Emerson Royal (61′ Kulusevski), Bentancur (86′ Bissouma), Hojbjerg, Perisic, Richarlison, Son (86′ Doherty), Kane.

Olympique Marsiglia (3-4-2-1): Pau Lopez, Mbemba, Bailly, Gigot (88′ Under), Nuno Tavares, Veretout (88′ Gueye), Guendouzi, Clauss (71′ Kolasinac), Rongier, Gerson (50′ Balerdi), L. Suarez (71′ Harit).

Ammoniti: Bailly, Dier, Son, Clauss

Espulsi: Mbemba

