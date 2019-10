Video/ Trapani Empoli (2-2): highlights e gol. Decide Veseli al 98′ (Serie B)

Quattro gol e tante emozioni nel video di Trapani Empoli. Il match tra i siciliani e i toscani è terminato sul risultato di due a due al termine di novantotto lunghissimi minuti di gara. Al Provinciale il Trapani riesce a riacciuffare una partita che ormai sembrava persa e che inevitabilmente lascia molta amarezza all’Empoli, che era certa di poter portare a casa l’intera posta in palio. Anche i primi quarantacinque minuti di gioco sono terminati in pareggio, con gli ospiti in vantaggio grazie alla giocata di Bijrami, che insacca al termine di una bella azione personale. La formazione di casa non ci sta e risponde con Moscati sul suggerimento al bacio di Pettinari, che si conferma uno dei migliori dei suoi. Nel secondo tempo Carnesecchi viene messo sotto pressione e non può nulla sulla perla a giro sfoderata da Stulac. L’ex Parma pesca il jolly dal limite dell’area e riporta in vantaggio l’Empoli. Sembra fatta per la compagine toscana, sempre più vicina alla vetta occupata da Benevento e Crotone, nel finale però si concretizza un’incredibile beffa. Proprio all’ultimissimo secondo, infatti, con l’orologio al novantasettesimo, Veseli mette nella propria porta e con la sua autorete determina il definitivo due a due tra Trapani ed Empoli. E’ stata una partita incredibile, coi padroni di casa che non hanno mai mollato e alla fine sono riusciti a riprenderla. Pari stretto per i toscani.

IL TABELLINO

Trapani-Empoli 2-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 8′ Bajrami (E), 23′ Moscati (T), 62′ Stulac (E), 97′ aut. Veseli (T)Trapani (4-3-1-2): Carnesecchi; Del Prete, Pagliarulo, Scognamillo, Da Silva (46′ Jakimovski); Taugourdeau, Colpani (64′ Golfo), Luperini (71′ Scaglia); Moscati; Nzola, Pettinari. All. Baldini.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Maietta (81′ Nikolaou), Romagnoli, Balkovec; Dezi (70′ Gazzola), Stulac, Frattesi; Bajrami; Piscopo (55′ La Gumina), Mancuso. All. Bucchi.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Ammoniti: 64′ Balkovec (E), 82′ Pettinari (T), 94′ Scaglia (T)

