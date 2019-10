Diretta Trapani Empoli/ Streaming video DAZN: quote, toscani favoriti (Serie B)

Trapani Empoli verrà diretta dal signor Giovanni Ayroldi e, in programma alle ore 15:00 di sabato 26 ottobre, rientra nel calendario della nona giornata in Serie B 2019-2020. Obiettivi diversi per le due squadre, entrambe reduci da un pareggio nell’ultimo turno: il Trapani, tornato in Serie B pochi mesi fa, vuole innanzitutto salvarsi ma non sta trovando ritmo e ha appena 5 punti in una classifica che lo vede al penultimo posto. Il punto raccolto a Chiavari si può considerare positivo ma rappresenta anche un’occasione sprecata per ottenere una vittoria esterna contro una potenziale rivale per la permanenza nel torneo; deludente il pareggio dell’Empoli contro la Cremonese, perché arrivato in casa e in una partita che i toscani avrebbero potuto sfruttare per tenere il passo della capolista Benevento, che invece adesso ha 3 lunghezze di vantaggio. Vedremo allora se nella diretta di Trapani Empoli una delle due squadre riuscirà a rilanciarsi; nell’attesa possiamo valutare le potenziali scelte dei due allenatori per il Provinciale di Erice, andando a leggere le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Trapani Empoli non sarà trasmessa dai canali della nostra televisione: il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN, giunta alla sua seconda stagione di vita e che fornisce tutte le partite del torneo cadetto ai suoi abbonati. Per seguire la sfida di oggi in diretta streaming video dovrete armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI EMPOLI

Per Trapani Empoli ci aspettiamo il consueto rombo di centrocampo da parte dei granata: Francesco Baldini valuta se cambiare qualcosa a centrocampo, dove Luigi Scaglia insidia la maglia di Aloi, e in attacco con Golfo che potrebbe essere titolare al posto di uno tra Nzola e Stefano Pettinari. Per il resto la squadra dovrebbe essere quella di sabato scorso: Taugourdeau, autore del gol contro l’Entella, giocherà in cabina di regia con Moscati sul centrodestra, in difesa invece Del Prete e Jakimovski saranno i due terzini a supportare i centrali Fornasier e Pagliarulo, schierati a protezione del portiere Carnesecchi. Cristian Bucchi giocherà con lo stesso modulo: nel suo Empoli cercano spazio due terzini come Gazzola e Antonelli che però partono alle spalle di Veseli e Balkovec nelle gerarchie. Simone Romagnoli e Nikolaou giocheranno davanti a Brignoli, a centrocampo il perno di riferimento sarà Stulac con Frattesi e Dezi sugli interni, poi un attacco nel quale Merola potrebbe essere titolare a sorpresa ma dovrà eventualmente scalzare uno tra Piscopo e Leonardo Mancuso. Sulla trequarti opererà Laribi.

QUOTE E PRONOSTICO

Ospiti favoriti nel pronostico di Trapani Empoli tracciato dall’agenzia di scommesse Snai, anche se il quadro parla comunque di equilibrio: vale infatti 2,40 l’ipotesi della vittoria esterna per la quale dovrete giocare il segno 2, mentre l’affermazione dei siciliani è indicata dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio viene come sempre regolato dal segno X, e in questo caso porta in dote una somma corrispondente a 3,05 volte la vostra giocata.



