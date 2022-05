Video/ Trento Giana Erminio (1-0) gol e highlights: Bocalon uomo salvezza!

VIDEO TRENTO GIANA ERMINIO (1-0): DECIDE BOCALON

Finisce 1-0 in favore del Trento la gara di ritorno dei playout di Serie C tra la formazione trentina e la Giana Erminio. Decide un gol di testa al 10′ minuto di Bocalon, servito alla perfezione da Galazzini, dopo un errore di lettura di Bonalumi. L’impresa per i lombardi, però, era già proibitiva dopo il 3-2 subito di fronte al proprio pubblico nella gara di andata. Oggi serviva una vittoria con almeno due gol di scarto, ed invece è arrivata un’altra sconfitta. Un match giocato a ritmi bassissimi, che si è spento dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa.

La Giana torna in Serie D, tra i semiprofessionisti, dopo 8 anni, il Trento si salva e mantiene la categoria al termine di un doppio confronto di cui è stato padrone. Nel secondo tempo è uscito leggermente l’orgoglio dei biancazzurri con qualche occasione costruita specialmente da Palazzolo, ma nulla di realmente pericoloso per la porta difesa da Marchegiani. Nel finale Carminati si fa addirittura espellere dalla panchina e saltano i nervi in campo. Comprensibile ci sia tensione quando la posta in palio è così alta ed il tempo a disposizione scorre così veloce ed inesorabile. Partita non spettacolare, ma cruciale per il destino delle due formazioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI TRENTO GIANA ERMINIO 1-0

VIDEO TRENTO GIANA ERMINIO, LE DICHIARAZIONI

Lasciamo la parola a Riccardo Bocalon, protagonista del match e uomo partita: “Io non sono mai contento di quanto faccio. Oggi sono felice del nostro risultato. Il risultato di oggi penso sia un ottimo traguardo per una squadra che non era tra i professionisti da tanto tempo. In queste ultime partite c’è stato un crescendo. Tutti volevamo ottenere la salvezza e penso si siano visti i progressi. Voglio anche ringraziare i nostri tifosi che oggi ci hanno dato una grande mano. Sappiamo tutti che qui a Trento gli sport più importanti sono altri ma anche il calcio sta assumendo un ruolo decisivo. Penso che la voglia della società di portare il calcio Trento dove non è mai stato, possa portare ancora più passione ed entusiasmo anche tra i tifosi. Da quando è arrivato D’Anna, in sei partite, non abbiamo mai perso. Penso sia visibile il suo apporto”.

Anche il responsabile tecnico della squadra lombarda, Cesare Albè, ha parlato al termine della gara: “La favola Giana nasce da una delusione immane come questa. Erano altri momenti, altre categorie, ma i ragazzi hanno vinto tre campionati di fila e sono 8 anni che è in C. Sono orgoglioso di quanto hanno fatto gli allenatori che si sono succeduti, in un’annata così complicata sia Brevi sia Contini hanno fatto il possibile così come i giocatori. Se c’è un responsabile sono io: qualcosa abbiamo sbagliato se siamo qua, ma non finisce il mondo, bisogna imparare da queste cose. Complimenti al Trento che ha fatto vedere buonissime cose, già in campionato. La delusione nostra la dobbiamo smaltire noi. Ma la responsabilità – lo ripeto – è mia: per aver costruito una squadra che nonostante due grandi allenatori e un grande gruppo sempre impegnato allo spasimo non ce l’ha fatta. La favola della Giana Erminio che vince tutti i campionati e va in Serie C per 8 anni è nata da una delusione“.

VIDEO TRENTO GIANA ERMINIO, IL TABELLINO

TRENTO-GIANA ERMINIO 1-0 (1-0)

TRENTO: Marchegiani G., Belcastro L. (dal 18′ st Ruffo Luci D.), Bocalon R. (dal 31′ st Barbuti R.), Carini F., Dionisi M., Galazzini D. (dal 31′ st Bearzotti E.), Izzillo N. (dal 17′ st Caporali C.), Oddi R., Osuji W., Pasquato C., Trainotti A.. A disposizione: Cazzaro M., Pigozzo R., Barbuti R., Bearzotti E., Caporali C., Chinellato M., Pattarello E., Raggio L., Ruffo Luci D., Seno M., Simonti F., Vianni S.

GIANA ERMINIO: Zanellati A., Acella C. (dal 36′ st Messaggi C.), Bonalumi S., Corti N. (dal 10′ st Corti A.), Ferrari S., Magli A., Palazzolo N., Panatti M. (dal 1′ st Caferri L.), Perico S., Tremolada A. (dal 22′ st Perna F.), Vono R. (dal 9′ st D’Ausilio M.). A disposizione: Cingolani N., Barazzetta A., Caferri L., Carminati M., Casagrande Cingolani N., Cazzola R., Corti A., D’Ausilio M., Gaye S., Ghilardi C., Messaggi C., Perna F., Piazza A.

Reti: al 10′ pt Bocalon R. (Trento).

Ammonizioni: al 5′ st Dionisi M. (Trento), al 15′ st Izzillo N. (Trento), al 45′ st Osuji W. (Trento) al 21′ pt Panatti M. (Giana Erminio), al 11′ st Perico S. (Giana Erminio).

